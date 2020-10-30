Как коронавирус повлияет на Беларусь? Что об этом думают белорусы





Новое исследование старшего аналитика Центра европейской трансформации, кандидата социологических наук Оксаны Шелест «Белорусское общество в ситуации эпидемии COVID-19: реакция на кризис».





Проведение опроса было обеспечено компанией SATIO. В нем приняло участие 1007 респондентов на территории Беларуси. Сроки сбора данных: 21 июля — 31 июля 2020 года.





В исследовании отмечается, что наиболее значительное влияние в Беларуси, по мнению респондентов, эпидемия оказывает и еще окажет на экономику в целом (71,2%) и уровень жизни (64,5%). И это закономерно, ведь именно падение доходов и сложности на рынке труда белорусы почувствовали с самого начала эпидемии.





Немногим меньше половины опрошенных (45,6%) придерживалось мнения, что ситуация эпидемии COVID-19 значительно повлияет на политическую ситуацию в Беларуси, только 15,8% были уверены, что на ней это никак не отразится. Наименьшее влияние, по мнению респондентов, эпидемия оказала и окажет на отношения между людьми, только 28,9% считали, что в этой сфере будут какие-то значительные изменения, вызванные ситуацией с распространением COVID-19.





Незначительная часть (8,3%) высказала уверенность, что проблемы с распространением коронавирусной инфекции в мире будут решены к концу года, хотя 44,1% были «частично согласны» с таким утверждением, т.е. смотрели на ситуацию относительно оптимистично.





«Прогнозирование ситуации развития пандемии вызывало наибольшее количество сомнений и затруднений: пятая часть опрошенных (20,3%) не смогла дать ответа по ситуации в Беларуси, еще больше (26,3%) затруднились ответить на этот вопрос в отношении мирового масштаба», — отмечается в работе.





Больше половины принявших участие в исследовании (53,6%) высказали уверенность, что последствия пандемии будут сказываться не только на экономических, но и на политических процессах во всем мире.





Наиболее частые ожидания связаны со сферой общественного здоровья: люди думают, что станут больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, а также ожидают реформирования систем здравоохранения, которые показали недостаточную эффективность в борьбе с пандемией COVID-19.



