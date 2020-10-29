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Принят законопроект о пенсиях и соцстраховании: что изменится

Депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования».

Какие изменения он принесет белорусам, «Комсомолка» спросила у члена постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Павла Сильченка.

Сокращение стажа для многодетных и родителей инвалидов


В первую очередь изменения коснутся многодетных семей, инвалидов, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для них сократят необходимый страховой стаж.

- Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, необходимый стаж станет не менее 20 лет. Для того чтобы родителям сократили стаж, ребенок до 18 лет должен иметь 3-ю или 4-ю степень утраты здоровья, а при достижении совершеннолетия его должны признать инвалидом 1-й группы с детства, - объясняет Павел Сильченок.

Наконец уравняют в правах матерей четверых детей. Напомним, матерям троих в стаж работы засчитывают максимум 9 лет нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Мамам четверых включали не 12 лет, а почему-то тоже 9.

- Будут снижены требования по страховому стажу для назначения трудовой пенсии по возрасту матерям четверых детей. Для них увеличится период ухода за детьми в возрасте до трех лет, который включается в общий стаж работы, с 9 до 12 лет, - говорит депутат.

Для матерей и отцов, воспитывающих детей с инвалидностью, страховой стаж которых превышает 20 лет, увеличивается пенсионная надбавка к социальной пенсии. Однако конкретной суммы в Палате представителей назвать не могут.

Добавят социальных прав ремесленникам и владельцам агроусадеб


Некоторые нововведения коснутся и индивидуальных предпринимателей. С принятием нововведения они смогут не платить страховой взнос за время, когда прекратили заниматься предпринимательской деятельностью. Но в страховой стаж для начисления пенсии этот период не включат.

Людям, которые заняты в сфере агро- и экотуризма, а также ремесленникам предоставят право платить страховые взносы в ФСЗН и получать за это все виды пособия наравне с наемными работниками.

- Данная категория граждан была ущемлена в своих социальных правах. По указу президента №500 физические лица, которые осуществляют такую деятельность, имеют право на участие в государственном социальном страховании на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности, потери кормильца. 

Лица, осуществляющие ремесленную деятельность и деятельность в сфере агро- и экотуризма, независимо от уплаты взносов на социальное страхование, подпадают под действие законодательства в сфере соцзащиты и обеспечиваются необходимыми пособиями.
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