Свой опыт он решил записать и теперь частями публикует рассказ под названием "23.34".





В каждой главе он подробно описывает все, что с ним происходило - задержание, оформление в РОВД, ИВС, суд, переезд в изолятор Жодино. Также приводит диалоги с милиционерами и делится своими мыслями и эмоциями по этому поводу.





Вот несколько цитат из этого рассказа:





"Фразой «Пройдемте!» прервалась моя размеренная жизнь свободного гражданина страны, где должно работать верховенство закона и презумпция невиновности. Началась другая жизнь — задержанного по административному процессу по хорошо знакомой специалистам «политической» статье 23.34 ч.1 КоАП РБ.





Согласно этой статье, практически любого человека можно задержать за передвижение по городу, ведь в любой момент появится толпа (от 2-х человек), которая не согласовала свои действия с горисполкомом, посему и нарушила КоАП".





"По пути в РУВД мы еще прослушали краткую лекцию, что бело-красно-белая символика запрещена в стране. Конец этой лекции рассказчик решил закрепить мощным матом. Видимо, такими методами его когда-то учили, а преемственность методов работает".





"Перед тем как разделить нас по человеку в отдельную камеру, сотрудник забрал у меня шнурки и крестик на цепочке. Что я мог с ними наделать, я не знаю, но меня всего этого доблестно лишили. Первая камера в жизни — это волнительно, что-то особое. Ты мысленно пытаешься примерить, насколько тут хорошо или плохо."





"А мог бы я уйти до задержания, а почему взяли именно меня? Вопросов было больше, чем ответов. Скажу лишь, что не стоит искать логику там, где ее не может быть. Система, как большой каток, давит все, что попалось под колеса. А когда этот каток летит на тебя со скоростью болида, нельзя просто так взять и сделать план отступления идеальным.





Вообще, первые сутки после задержания самые сложные. Это постоянное самокопание и принятие полного отсутствия контроля над своей жизнью".





"В нашей задорной камере на второй день только и разговоров было, что про волю и как мы эффектно будем на нее выходить. Главный рефрен задал сосед в розовой майке, который отсидел уже порядком по уголовным делам и не верил, что за прогулку по городу можно получить что-то большее, чем пару базовых.





Все присутствующие в нашей камере оптимистично подхватывали рассуждения про выгоду государства, когда мы не сидим, а платим штрафы. Скрупулёзные поиски логики в действии оливок и сотрудников РУВД порождали веру в светлое будущее, которое наступит уже завтра.





Лично я в свободное от общения время вдавался в животрепещущие фантазии, как завтра все обвинение рассыпается в прах от моей блестящей линии защиты. Вспоминались все изученные до задержания материалы от правозащитников, выстраивались в голове красивые фразы-ходатайства на суде".





"В связи с эпидемиологической ситуацией, а скорее из экономии средств госбюджета на перемещение задержанных, все заседания судов проводились по скайпу прямо в стенах ИВС.





Я всеми руками за удаленку, особенно в эпоху вирусов, поджидающих тебя за каждым углом. Но есть один нюанс, и имя ему — безупречное техническое исполнение. Слушать обвинения, от которых зависит, где ты проведешь ближайшие сутки, с постоянными помехами и прерываниями, довольно однозначно намекает, что все уже решено за вас, гражданин."





"После вопросов свидетелю я словил ступор. Это состояние, когда ты оказался в ловушке между здравым смыслом и всем сюрреализмом, происходящим перед тобой. Судья продолжил делать то, что он умеет лучше всего, а именно монотонно зачитывать уже подготовленный приговор".





"Туалет в тюрьме — это отдельный пункт про неудобства, которые придуманы специально, чтобы сидящие страдали и привыкали к уровню жизни ниже общемировых стандартов. В нашей камере, например, работал слив канализации — это уже было достижением.





Я понимаю, что можно сделать экскурс в далекое прошлое и найти у древних римлян описание уборных на сотни человек, где за этим самым делом древние умы общались, спорили и решали остро политические вопросы. Но по прошествии более 2 тысяч лет, в 21 веке, может же человечество обустроить тюрьму так, чтобы ты снова не погружался в каменный век?





Вообще, все в тюрьме сделано для того, чтобы унизить тебя. Все правила, манера общения надзирателей, их обычаи, правила внутреннего распорядка. Нет,

это не система исправления, это система разжигания ненависти к государству, которое еще использует лучшие практики тюремной системы из СССР".



