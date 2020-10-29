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На МАЗе "итальянская" забастовка? Двух рабочих уволили

Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.

На МАЗе "итальянская" забастовка? Двух рабочих уволили
Об этом Свабодзе сообщил источник на МАЗе, который просит не называть его имя. Согласно источнику, на предприятии более 50 работников продолжают "итальянскую" забастовку. Это не много. МАЗ - многотысячный коллектив. Но смелых единицы. 

Администрация ввела жесткие меры по контролю за рабочими. Тех, кто в августе участвовал в собрании с требованием отставки Лукашенко, взяли на контроль. Самых активных регулярно вызывают на разговоры к руководству.
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