На МАЗе "итальянская" забастовка? Двух рабочих уволили
Два работника Минского автомобильного завода, которые принимали участие в забастовке 26 октября, уволены. Еще трех лишили 25% премии, 4 получили выговоры.
Об этом Свабодзе сообщил источник на МАЗе, который просит не называть его имя. Согласно источнику, на предприятии более 50 работников продолжают "итальянскую" забастовку. Это не много. МАЗ - многотысячный коллектив. Но смелых единицы.
Администрация ввела жесткие меры по контролю за рабочими. Тех, кто в августе участвовал в собрании с требованием отставки Лукашенко, взяли на контроль. Самых активных регулярно вызывают на разговоры к руководству.
14:33 29/10/2020
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