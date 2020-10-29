Повышается БПМ. Что еще изменится в ноябре?

Операторы Беларуси и России снижают тарифы на роуминг. Вместе с тем некоторые из операторов повышают внутренние тарифы. В начале ноября запланирован энергетический пуск первого блока БелАЭС, а в Минске откроют третью линию метро. Что еще нового ожидается в жизни белорусов в ноябре – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.





Повышается БПМ

С 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума- с 256,1 рубля до 258,11 рубля.





В этой связи изменятся и детские пособия, размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам и надбавок к пенсиям, а также других пособий и выплат, привязанных к размеру БПМ.





Размер БПМ утверждают на срок с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля, с 1 августа по 31 октября и с 1 ноября по 31 января.





Увеличатся детские пособия

Повысятся детские пособия и другие социальные выплаты. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (10 БПМ), а при рождении второго и последующих детей - 3613,54 рубля (14 БПМ).





Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет 258,11 рубля. Изменятся и размеры других пособий семьям с детьми.





Вырастут социальные пенсии и доплаты пенсионерам

Так, доплата к пенсиям для людей 80 лет и старше составит 64,53 рубля, от 75 до 80 лет - 48,4 рубля.





Социальные пенсии инвалидам также повышаются, в частности, для инвалидов I группы она будет283,92 рубля.





Пособие по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 258,11 рубля.





Снизятся цены на роуминг в России

Мобильные операторы в Беларуси объявили о снижении тарифов на роуминг в России с 1 ноября. Так, операторы life:) и МТС снижают стоимость ряда услуг.





На территории "союзного государства" на два месяца предусмотрен тестовый режим работы по новым тарифам. Затем будет принято решение о применении сниженных тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе.





Как сообщал Myfin.by, с 1 ноября ставка интерконнекта между операторами снизится с 30 до 1,5 цента.





А1 сообщил, что с 1 ноября 2020 года пакетом 1 ГБ мобильного интернет-трафика стоимостью 5,9 рубля можно воспользоваться теперь в сетях мобильных операторов России – МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.





Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России.









У МТС вырастут тарифы на основные услуги

Оператор МТС с 1 ноября повысит тарифы на основные услуги сотовой связи. Повышение будет на 4% к уровню текущих тарифов, сообщили в компании.





Как отметили в МТС, это связано с развитием инфраструктуры.





В ноябре запланирован запуск АЭС

Как сообщалось, 7 ноября 2020 года будет осуществлен энергетический пуск первого энергоблока отечественной атомной электростанции.





БелАЭС строится по российскому проекту у города Островец Гродненской области. Это будет АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт. Генподрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».





Откроют третью ветку метро

В Минске в начале ноября заработает третья ветка метро. Планируется, что она откроется для пассажиров 7 ноября.





На новой «Зеленолужской линии» будет 14 станций. Первыми откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».





Подорожает парковка в Минске

В столице Беларуси с 1 ноября повышаются тарифы на услуги парковки объединения «Гаражи, автостоянки и парковки».





Месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц, кроме ИП и за исключением автостоянок № 15, 92, устанавливается в размере 40 рублей; для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на автостоянках № 15, 92 - 44 рубля.





Повысятся цены на сигареты

В Беларуси с 1 ноября подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, у Гродненской табачной фабрики «Неман» повышение коснется Pall Mall и Rothmans – они вырастут в цене на 5-10 копеек за пачку.





В среднем цены на отдельные табачные изделия у производителей и импортеров вырастут на 3-15 копеек за пачку.