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Доллар и евро продолжили разгром белрубля на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 октября 2020 года белорусский рубль существенно подешевел к доллару и евро.


Так, доллар подорожал на 4,56 копейки до 2,5990 рубля. Объём торгов на данный момент $11,1млн.

Евро подорожал на 3,46 копейки до 3,0521 рубля, при объеме торгов в 6,3 млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0,33 копейки до 3,3365 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 436,9 млн. российских рублей.
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