Доллар и евро продолжили разгром белрубля на открытии торгов на БВФБ





Так, доллар подорожал на 4,56 копейки до 2,5990 рубля. Объём торгов на данный момент $11,1млн.





Евро подорожал на 3,46 копейки до 3,0521 рубля, при объеме торгов в 6,3 млн. евро.





Российский рубль подешевел на 0,33 копейки до 3,3365 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 436,9 млн. российских рублей.