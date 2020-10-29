Андрейченко сбился со счета

- Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост валового внутреннего продукта по отношению к январю.





Расчеты Андрейченко не учитывают стандартные правила приведения данных с учетом инфляционных процессов и сопоставимых временных интервалов, пишет Officelife. Так, по данным Белстата, за январь — сентябрь 2020 года объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 106,6 млрд рублей, в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) белорусская экономика потеряла 1,3% к уровню января — сентября 2019-го.





Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2020 года, по расчетным методикам Национального статистического комитета, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.