Первый блок БелАЭС запустят в феврале 2021 года













Вчера нижняя палата парламента приняла законопроекты о ратификации белорусско-российских протоколов о сотрудничестве в строительстве БелАЭС и о поправках в соглашение о предоставлении экспортного кредита для строительства БелАЭС.





Срок ввода в эксплуатацию атомной электростанции предлагается продлить на 2 года. В качестве механизма компенсации в связи с переносом предусмотрено изменение условий предоставления российского экспортного кредита.





В частности, предусматриваются увеличение срока выборки (на 2 года) и перенос начала погашения кредита (с 2021 на 2023 год), сохранение периода погашения кредита в течение 15 лет. Снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых, при этом режим ставки изменен с плавающей на фиксированную.





Предусматриваются также уменьшение периода накопления просроченной задолженности с 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность просроченной задолженности по всем госкредитам России и Евразийского фонда стабилизации и развития.





В соответствии с действующими условиями кредит предоставляется на срок до 25 лет (до 2035 года), льготный период — 10 лет (до 1 апреля 2021-го), погашение кредита осуществляется равномерными платежами 2 раза в год в течение 15 лет, процентная ставка смешанная (50% — фиксированная — 5,23%; 50% — плавающая — LIBOR 6 месяцев + 1,83%), по состоянию на 1 августа 2020 года составляет 3,68% годовых.





Применение новой процентной ставки по кредиту будет осуществляться с начала очередного процентного периода после вступления протокола в силу.