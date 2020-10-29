На решение повлияла политическая ситуация в Беларуси. Об этом заявила глава литовского Мнистерства внутренних дел Рита Маташунене. Аналогичное решение было принято в Риге, пишет thinktanks.by





Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 г.г. продолжала успешное партнерство латвийских, литовских и белорусских организаций в период Программы nрансграничного сотрудничества "Литва-Латвия-Беларусь 2007-2013".





Ее цель - укрепление отношений, повышение потенциала и обмен опытом между людьми и организациями из Латвии, Литвы и Беларуси путем реализации совместных проектов, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах.





Программа была направлена на стимулирование трудоустройства, расширение доступа групп риска к социальным и иным услугам, повышение способности местных и региональных органов власти решать общие проблемы, поддержку и сохранение культурно-исторического наследия и традиционных ремесел, а также другие вопросы.





Упомянутая программа Евросоюза стартовала пять лет назад. В ней участвовали Беларусь, Литва и Латвия. Средства шли через страны ЕС на проекты охраны природы, образования, на развитие пограничной инфраструктуры. Теперь же Литва и Латвия продолжат реализацию проектов без Беларуси.





Сумма финансирования ЕС на проект составляла от 100 000 евро до 1 200 000 евро.







