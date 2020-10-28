«Во вторник по сравнению с понедельником стало тише, что касается предприятий. Но ничто никуда не делось, внешние проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку», — уверен Александр Ярошук, передает радио «Свабода» со ссылкой на Белапан.





По мнению главы независимых профсоюзов, «рабочие и так не были настроены массово протестовать».





«Эти забастовки мы более корректно называем акциями протеста. Это то, что могут позволить себе рабочие. Все трансформировалось в саботаж, на рабочих местах люди проводят»итальянские забастовки», — считает Александр Ярошук.





«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что, скорее всего, все акции будут носить волнообразный характер. Этот как заснувший вулкан, который время от времени выкидывает клубы пара и пепла, — заметил он. — Сейчас очень многое решается на“Гродно Азоте». Если ребята там выстоят и продолжат бастовать, то по цепочке может забастовка перекинуться и на остальные предприятия».





«Никто не говорит в открытую, что будет бастовать, все планы у людей в голове, и они пытаются их осуществить, поэтому в ближайшие день-два все решится — либо забастовочное движение расширится, либо, наоборот,затихнет», — сказал профсоюзный лидер.