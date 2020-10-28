Российский рубль может снова обрушить белорусский

Эти прогнозы напрямую касаются белорусского рубля, курс которого следует за российским. Так чей же прогноз окажется верным?





Обвал курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро в текущем году целиком вызван девальвацией российского рубля в Москве. Это хорошо видно по динамике курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже. С начала года по 23 октября он вырос на 20,5% и достиг 2,5399 рубля за доллар. В то же время, курс российского рубля снизился на 2,3% — до 3,3212 белорусских рубля за 100 российских. То есть, наш рубль в среднем последовал за российским, хотя в отдельные дни такой корреляции не наблюдается. Поэтому, прогноз в отношении курса российской валюты фактически означает прогноз в отношении нашей.









Алексей Кудрин прогнозирует стабильность

Войцех Мазуркевич, самый точный прогнозист курса российского рубля за последние два квартала по версии Bloomberg, назвал основными причинами возможного ослабления российской валюты сложные перспективы роста мировой экономики, динамику спроса на нефть и низкие реальные процентные ставки в России.





В то же время, Войцех Мазуркевич отметил, что выборы в США являются самой большой непредсказуемой вещью, и рубль может выиграть в том случае, если стимулы поддержки экономики в США будут приняты, что подтолкнет цены на нефть вверх. Он подчеркнул, что рубль способен укрепиться в конце 2020 — начале 2021 года, если перспективы глобального роста улучшаться, цены на сырьевые товары вырастут, а реальные ставки в РФ перестанут снижаться.





Но пока признаков такого улучшения не видно, напротив, в связи со второй волной пандемии коронавируса перспективы ухудшаются, цены на нефть идут вниз, хотя некоторые сырьевые товары дорожают, более того, существует угроза роста инфляции в РФ, что приведет к снижению реальных ставок. Таким образом, пока события говорят в пользу негативного прогноза Войцеха Мазуркевича.





Он не одинок в своем пессимизме. В частности, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский считает, что по мере приближения к 3 ноября курс доллара на Московской бирже будет подниматься к 80-82 рублям, а затем обновит исторический максимум.





Тем не менее, большинство экспертов ожидает укрепления рубля к концу года. По данным опроса агентства Bloomberg, консенсec-прогноз аналитиков предполагает снижение курса доллара к 74,3 рублям.





На возможное укрепление рубля указал и глава российского Сбербанка Герман Греф на канале «Россия-1» в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения». Он отметил, что фундаментально курс рубля сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более или менее стабильной и понятной, то рубль до конца года укрепится.









Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин согласился с мнением Германа Грефа о недооценности рубля. По его мнению, когда будет объявлено о победе Дональда Трампа, доллар подскочит в цене на короткое время, но потом в силу хаотизации ситуации он будет заваливаться.





Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в этом же фильме заявил, что периоды ослабления рубля всегда сменяются периодами укрепления, и такой сценарий вероятен и сейчас. В то же время, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что курс рубля останется около тех значений, где и сейчас, до конца 2021 года. А в перспективе он ожидает не укрепления рубля, а ослабления, в связи с чем он рекомендовал краткосрочные сбережения делать в рублях, а сбережения на год-полтора частично делать в валюте.





Правительство и Банк России поддерживают рубль

Перечисленные выше прогнозы не учитывают один фактор – административный. Дело в том, что правительство и Банк России в последнее время принимают меры, направленные на поддержку рубля.





Так, Банк России решил дополнительно реализовывать валюту с 1 октября по 30 декабря на 2,9 млрд. рублей ежедневно, а с 26 октября объявил о продаже еще и валюты, которую он получил от Минфина в рамках сделки с акциями «Аэрофлота». Сумма продаж составит не более 4 млрд. рублей в день, что будет препятствовать ослаблению рубля.





Принимает меры и правительство РФ. Еще 1 сентября текущего года оно обновило директиву, в соответствие с которой три крупнейших российских экспортера – Газпром, Роснефть и Алроса – должны сократить свои чистые валютные активы. Это стало известно в конце сентября, когда курс доллара на Московской бирже почти добрался до 80 рублей. В результате 30 сентября курс упал ниже 78 рублей, хотя тогда продаж еще не было.





На совете директоров Алросы поручение правительства было рассмотрено 28 сентября. Компания должна привести размер своих чистых валютных активов к уровню, не выше уровня на 1 октября 2018 года, и поддерживать его не выше этой величины. 29 сентября поручение было рассмотрено в Роснефти, а 12 октября – в Газпроме. Суммы валюты, которую предстоит продать этим компаниям, неизвестны.





Всего же на счетах российских корпораций на 1 сентября текущего года было размещено 145,5 млрд. долларов. Это больше, чем на начало июля, на 3,9 млрд. долларов. То есть, обвал курса российского рубля отчасти был вызван тем, что российские экспортеры накапливали валюту. Теперь некоторым корпорациям придется продавать ее.





Это будет поддерживать российский рубль, причем, так как продажи валюты будут происходить неожиданно, можно прогнозировать увеличение волатильности курсов на Московской бирже. Возможно, это уже началось. В частности, 26 октября на бирже неожиданно появились крупные продавцы валюты, что привело к падению курса доллара всего за час с 76,59 рубля до 76,1 рубля, после чего курс доллара к концу дня поднялся почти до первоначального уровня. Руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук отметил, что в данном случае могли иметь место продажи валюты кем-то из указанных трех компаний.





Таким образом, хотя внешние факторы и могут подталкивать курс доллара на Московской бирже к 80 рублям, но административные усилия российских властей, скорее всего, сведут их на нет. Поэтому наиболее вероятным кажется прогноз Алексея Кудрина, ожидающего сохранения курса доллара до конца года примерно на текущем уровне.





Подобное развитие событий означает также сохранение курса доллара на БВФБ примерно на текущем уровне – около 2,55 белорусского рубля за доллар. В то же время, существует значительная вероятность того, что после завершения волнений в США, связанных с президентскими выборами, доллар на БВФБ подешевеет, а не подорожает (см. «Поражение Дональда Трампа обвалит курс доллара на БВФБ на 10%»).









Нельзя, конечно, исключить и резкий рост курса доллара в соответствие с прогнозом Войцеха Мазуркевича, в результате чего он сохранит статус лучшего прогнозиста по российскому рублю еще на квартал, но вероятность подобного развития событий невелика – из-за административного фактора в РФ