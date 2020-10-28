В нём он призывает коллег, друзей и всех белорусов перестать молчать в условиях репрессий за политические взгляды. Дмитрий напомнил, что накануне шестеро его коллег из Речицы, которые объявили о забастовке, сразу же были уволены.





«Как я могу продолжать свою трудовую деятельность в ситуации, когда моему другу угрожают сломать колено в автозаке и избивают его за отказ разблокировать телефон?





Как я могу спокойно работать, когда моя подруга выходит на беговую дорожку со словами: „я должна убежать от людей в форме и без опознавательных знаков“?





Как я могу спокойно отдыхать, когда журналистов, которых я читаю, десятки дней держат в тюрьмах за то, что они профессионально выполняют свой долг?» — задаёт вопросы мужчина.





Дмитрий отмечает, что подвергнуть репрессиям могут каждого.





«Я призываю всех коллег, я знаю, что нас много, я знаю, что мы очень боимся начать выражать свою позицию. Каждый должен делать то, что считает для себя приемлемым. Но мы должны перестать молчать», — говорит мужчина.





Дмитрий уверен, что без общественного диалога у Беларуси и у «Белоруснефти» в частности не будет будущего.











