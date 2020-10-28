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ЧП на "Беларуськалии": серьезно травмирован один из бригадиров

Инцидент подтвердили и в администрации предприятия.

Подробности ЧП рассказал телеграм-канал "Иногда не до ТБ в ОАО "Беларуськалий".  Всё  произошло на Краснослободском руднике во время установки новой маслостанции. Пострадавший — бригадир Дмитрий Врублевский.

"При включении под давлением сорвало шланг, попало по лицу. Перелом носа, может, еще что, не знаю. Крови много, ничего не понятно", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Позже там появилась информация, что у рабочего выбит глаз, а также диагностирован перелом основания черепа.

"К сожалению, работник действительно пострадал. Он находится в больнице", — заявили порталу TUT.BY на "Беларуськалии".

Это не первое серьезное ЧП на предприятии в этом году. Так, в марте на "Беларуськалии" один человек погиб, несколько оказались в  больнице после столкновения подземной машины для перевозки пассажиров с целиком горной выработки.
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