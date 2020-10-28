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Потеря денег и угроза техногенной катастрофы. Премьер высказался о забастовках

Потеря денег и угроза техногенной катастрофы. Премьер высказался о забастовках Глава правительства отметил, что не преувеличивает угрозу от призывов к забастовкам.



Однако обратился к тем, кто к забастовкам призывает: "Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов".

"Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже", - цитирует Головченко Белта.

Кроме того, премьер говорил о предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям, и привел в пример "Гродно Азот". "Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то "Гродно Азот", "Могилевхимволокно"… У нас достаточно таких производств. К чему вы призываете? Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах? - задал риторический вопрос Роман Головченко. - Конечно, если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".
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