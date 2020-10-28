Гродно-Азот: Срочно требуются штрейкбрехеры!





По информации TUT.BY , по состоянию на 28 октября на предприятии работают все цеха. Но какой ценой...





Портал Hrodna.life собрал информацию о том, что вчера происходило на предприятии.





На «Гродно Азот» продолжается стачка: в цеху азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси утром 27 октября сотрудники первой смены не сдали свою работу, а работники третьей смены — не приняли. В цехах «Аммиак-3» и «Карбамид-4» некому идти в ночную смену, сообщили работники завода Hrodna.life. Руководство предприятия срочно ищет работников в эти цеха. Сотрудников вызывают к прокурору, угрожают им уголовными статьями. Корреспондент Hrodna.life разобрался, что происходит.





Часть работников «Гродно Азот» в 7 утра во вторник снова собрались возле проходной. Поддержать их пришли волонтеры — неравнодушные гродненцы, которые приносили к предприятию в понедельник еду и чай. У некоторых работников заблокировали пропуски после вчерашних задержаний, рассказали они Hrodna.life.





Бастующие цеха





По сведениям Telegram-канала «Стачком Азота» и источников Hrodna.life:





Цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. По состоянию на 27 октября в цеху работают сотрудники первой смены, то есть с 25 октября. Они не сдали свою работу, а работники третьей смены — не приняли.





«Аммиак-3». В 8.00 27 сентября первую смену приняла третья. Но в составе третьей смены вышли не все работники. Некоторые сотрудники первой смены к этому моменту отработали 36 часов.





Половина работников третьей смены «Аммиак-3» находится на больничных. По состоянию на 26 октября у 90 сотрудников «Гродно Азот» найден коронавирус, у 10 — пневмония, сообщает официальное издание предприятия «Гродненский химик».





Администрация ищет в «Аммиак-3» работников. Смена, работающая сейчас на Аммиак-3, неполная. Ищут и работников для ночной смены — сейчас очередь работников, которые отказались работать в знак протеста утром 26 октября.





«Карбомид-4». Работает третья смена. По состоянию на 8:30 не было подписей о приеме смены сотрудниками третьей смены.





«Циклагексанон». Цех присоединился к стачке — работники не сдали и не приняли смену, сообщили источники Hrodna.life на заводе. «В понедельник, 26 октября, около 14 часов на котле была обнаружена утечка пара. Для устранения пропуска пара потребовалось кратковременно остановить печь. Выявленные нарушения технолог ского процесса устранены, пусковые операции продолжаются. Появившиеся сообщения в телеграмм-каналах об остановке цеха — недостоверны. Цех продолжает пуск для работы в штатном режиме», — опроверг «Гродненский химик».





В приемной гендиректора «Гродно Азот» Игоря Бобыря Hrodna.life с ним не связали и попросили обращаться в информационный отдел. Там трубку не сняли.





Как пропадают рабочие





В 6.22 27 октября последний раз вышел на связь со своими коллегами член совета представителей Белорусского независимого профсоюза цеха «Аммиак-3» Александр Жук. Он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам. Местонахождение работника неизвестно. Коллеги предполагают, что его задержали силовики на выходе из дома, сообщил Telegram-канал «Стачком Азота».





В 10.18 трое неизвестных пытались проникнуть в квартиру к начальнику смены «Анона-2» Денису Сайко в Ольшанке. Гродненцы отвезли сотрудника «Гродно Азот» из его квартиры в безопасное место, сообщает Telegram-канал «Стачком Азота».





Угрозы увольнением и уголовными статьями





Силовиков у завода утром 27 октября не было, как пообещал после задержаний 26 октября гендиректор «Гродно Азот» Игорь Бобырь. Но были сотрудники милиции. С некоторыми сотрудниками предприятия они проводили беседы, угрожали уголовными статьями.





«Милиция подошла, попросили пройти с ними, трех повели на проходную в здание. Давили угрозами об уголовной ответственности, чтобы ребята написали по собственному», — рассказал Hrodna.life сотрудник «Гродно Азот» и коллега одного из работников, с которым беседовали. Представители каких структур с ними беседовали, сотрудники не смогли пояснить.





26 и 27 октября два работника сообщили Hrodna.life, что на предприятие приехал прокурор. Сотрудники не запомнили имя и должность.





Два работника заявили о стачке до ухода Лукашенко





Машинист пятого разряда цеха ремонта технологического оборудования Федор Рововой 26 октября объявил о забастовке. 27 октября стало известно, что такое же решение принял Евгений Хмелевский, слесарь-ремонтник четвертого разряда цеха ремонта технологического оборудования.





«Не намерен своим трудом финансировать преступный режим с его пытками, убийствами и беззаконием», — написали сотрудники в своем обращении. Работники требуют ухода Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения политических заключенных.





«Все продолжается, большинство ребят отказываются выходить на работу, не выходят на смену и не принимают ее», — заключил Hrodna.life.





Сегодня в Телеграм-каналах появились сообщения, что резко уходят на больничные работники "Гродно-Химволокно".