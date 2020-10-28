Apple ускорила работу над собственным поисковиком, способным заменить Google
Американская Apple, судя по всему, активизировала работу над созданием своей поисковой сиcтемы, которая сможет заменить Google, работающий по умолчанию на «яблочных» устройствах.
Подтверждением этому служит то, что в последней версии операционной системы Apple — iOS — в выдаче появились собственные поисковые результаты компании, не только ссылки на сайты, но и сформированные на основе запросов пользователей рекомендации.
В последнее время выросла активность поискового робота компании Applebot, который используется для создания базы поисковой системы, пишет Financial Times. Рост, по мнению экспертов, свидетельствует о возросших масштабах сбора информации. То есть Apple собирает данные владельцев iPhone.
Кстати, еще в 2018 году в Apple пришел Джон Джаннандреа, руководивший до этого поисковыми службами Google.
Не исключено, что активизация Apple в создании своего поисковика связана с иском Минюста США к Google. Американские власти обвинили интернет-гиганта в монополизации рынка. По соглашению между компаниями поисковик Google фактически стал по умолчанию использоваться на устройствах Apple — в частности, в браузере Safari. В Минюсте считают, что за эксклюзив Google платит от $8 млрд до $12 млрд ежегодно.
В американском Минюсте утверждают, что поисковик Google имеет долю рынка в размере 8%, однако с его помощью выполняется 94% запросов пользователей. Компанию обвиняют в антиконкурентном поведении, заключении соглашений с производителями гаджетов, которые запрещали предустановку конкурирующих поисковых систем и пр.
Источник: officelife
11:08 28/10/2020
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