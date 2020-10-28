Абоненты подали в суд на A1 за отключение интернета 9-11 августа





Адвокат истцов Сергей Зикрацкий рассказал, что, по мнению абонентов, A1 только частично компенсировал абонентскую плату за три дня блокировки интернета. Истцы требуют «уменьшить стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса». Также они рассчитывают на компенсацию расходов на адвокатов и морального вреда в размере 100 рублей каждому истцу.





Второе ходатайство — обязать A1 предоставить объяснение по причине непредоставления услуг.





В A1 ситуацию прокомментировали следующим образом:





— Сложности в работе некоторых сервисов через мобильный и фиксированный интернет в период с 9 по 11 августа 2020 года, с которыми столкнулись абоненты компании, возникли по независящим от оператора причинам. Корректное предоставление доступа к сервисам было автоматически продолжено после восстановления обслуживания со стороны вышестоящего провайдера. При этом руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам фиксированного интернета и телевидения за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно.





Основное судебное заседание по делу состоится 25 ноября.



