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Мошенники создают поддельные сайты "Белпочты" для хищения денег с платежных карт

"Белпочта" предупреждает об активизации мошенников, использующих поддельные сайты национального оператора почтовой связи.

"Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи кибермошенничества в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП "Белпочта", - говорится в сообщении предприятия.

На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателям предлагается воспользоваться сервисом национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, мошенники высылают ссылку на фишинговый сайт и предлагают оплатить товар картой.

"При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП "Белпочта" и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, belpost.cc, belpost.site, belpost.one, belpost-pay.fun)", - отметили представители оператора.

В результате жертва может потерять не только выплаченную за товар сумму, но и все деньги на платежной карте. 

На предприятии подчеркивают, что к подлинному сайту "Белпочты" такие интернет-ресурсы отношения не имеют, и призывают перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму необходимо внимательно проверять правильность написания доменного имени сайта "Белпочты" и убедиться в его подлинности. У национального оператора почтовой связи зарегистрировано доменное имя belpost.by.

"Напоминаем, что вопросы, связанные с расследованием фактов мошенничества и привлечением к ответственности виновных лиц, не входят в компетенцию РУП "Белпочта". Для установления обстоятельств использования злоумышленниками фишинговых сайтов и пресечения их неправомерных действий пользователям услуг почтовой связи необходимо обращаться в органы внутренних дел", - подчеркнули на предприятии.
Интерфакс
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