Рабочая группа для анализа ситуации в АПК создана в Беларуси

"Межведомственной рабочей группе под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина поручено провести анализ текущего положения в АПК, выработать конкретные предложения о повышении эффективности его деятельности и до 5 января 2021 года внести их в Совет министров", - говорится в сообщении на сайте правительства.





Исходя из распоряжения, среди направлений работы группы - совершенствование подходов в ценообразовании и налогообложении, в финансово-кредитной политике, во взаимодействии производителей и переработчиков сельхозпродукции, по интеграционным формированиям, развитие конкурентной среды, расширение участия науки в развитии АПК, кадровое обеспечение.





Минсельхозпроду по результатам рассмотрения предложений межведомственной рабочей группы при необходимости до 1 марта 2021 года поручено внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности АПК.