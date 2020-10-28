



Думаем, делаем Беларусь после Лукашенко. Сохраняем лучшее, строим новое. Не ходим по своим граблям. Учимся на ошибках других. Делаем экономику строго на научной основе. Ставим барьеры для прихотей политиканов, придури бюрократов, коммерческой похоти прихвостней VIP-распорядителей чужого, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Критически важно изучать экономическую историю, чтобы видеть, как бедные страны стали богатыми, как с минимальными потерями и издержками выходить из структурных, системных кризисов, как раскрывать «чакры» предпринимателей, инвесторов и творцов новых товаров и услуг.





Центральный вопрос экономической политики будущего Беларуси – место и роль государства в экономике. Беларусь испила до дна чашу всеохватывающего государственного интервенционизма. А. Лукашенко более четверти века ставил над страной эксперимент по созданию авторитарного государства социальной ориентации, справедливости и всеобщего равенства, экономической эффективности и конкурентоспособности.





Никто ему не мешал. Он использовал все ресурсы и инструменты для достижения поставленной цели. ~80% всех активов и ресурсов страны – в руках VIP-распорядителей чужого. Частный сектор маргинален или представлен партнёрами/креатурами номенклатурно-правовых кланов. Тотальное лицензирование, сертификация, частокол разрешений, спецэкспортёры и специмпортёры, кредитные/налоговые/таможенные льготы и преференции, дотации на модернизацию/инновации, принуждение к внутреннему потреблению, защита от внешних конкурентов, приоритетный доступ к госзакупкам/госзаказу, прощение/списание накопленных долгов, защита от требований кредиторов/партнёров, инфляционный/девальвационный налоги – всё это активно применяли белорусские власти для оправдания якобы социальной ориентации, коммерческой эффективности и морального гармонии.





В начале 2020-ых нет никаких сомнений: очередной социально-экономический эксперимент Совок/Госплан с треском провалился. По всем фронтам и направлениям. А. Лукашенко обнулил все аргументы сторонников теории и практики всеобщего государственного интервенционизма. «Сильный лидер» против «невидимой руки» рынка – это не верховенство права, справедливость, экономический рост и инклюзивное развитие. Это обнуление права и свобод человека, формирование номенклатурно-силовых кланов, коррупция, схематоз и прямой путь к failed state. Мы получили страну, в которой 3% выгодополучателей живёт за счёт 97% населения. Она неконкурентоспособна, неэффективна и аморальна.





Нам важно ориентироваться на страны, которые пошли совсем другим путём. Они были отсталыми, неблагополучными и несчастными. В какой-то момент общество и элиты пришли к консенсусу: «Всё! Хватит Левиафана и его схематоза. Мы выбираем свободу и народную экономику. Значит, мы выбираем частную собственность, свободную торговлю, открытую конкуренцию и малое государство. Мы выбираем экономику здравого смысла».





Путь к страновому благополучию – это не дело одного политика/партии в течение одного-двух сроков у власти. Это единый квест для общества, бизнеса и власти на протяжении, как минимум, 30 лет. История не знает случая, когда бы такой квест закончился бы провалом. Именно такая комбинация факторов/ингредиентов гарантирует страновой успех. Именно отказ от этих факторов превращает богатую, динамичную, социально благополучную страну в номенклатурно-силовой междусобойчик схематозников, живущих за чужой счёт.





Революция свободы и достоинства Беларуси наверняка создаст спрос на новую экономику. Мы получим политическую волю для системных реформ. Это будет наш исторический шанс. Критически важно не профукать его, не соблазниться обещаниями популистов – интервенционистов, в том числе действующих под прикрытием международных организаций, технократов и «учёных» по определению оптимума для миллионов людей.









VIP-распорядители чужого в Беларуси, Украине, России – в большинстве переходных и развивающихся стран говорят, что нельзя обеспечить устойчивое развитие с размером государства менее 40% ВВП (совокупные госрасходы). Смотрите, что сделала Ирландия. В 2019г. совокупные государственные расходы значительно меньше 25% ВВП страны. В 2011г. у них было 46,7% - примерно белорусский уровень сегодня. И что? ВВП на душу населения за этот период вырос на $25529 на душу населения. Это в четыре раза больше, чем ВВП на душу населения Беларуси за 2019г. Сингапур, которые имеет ВВП на душу населения в 9 раз больше белорусского, имеет государственные расходы … 14,3% ВВП. Это в 3 – 3,5 раз меньше, чем в Беларуси. При этом по эффективности государства и качеству регуляторной политики Сингапур – впереди планеты всей. Южная Корея также делает ставку на частный бизнес. Доля госрасходов – 22,6% ВВП. Это значит, что львиную долю инвестиций, производства товаров и услуг делают частные собственники разных форм капитала, как национальные, так и иностранные. Главное – правила игры. Главное – страновые преимущества в трёх ключевых сферах: 1) налоговая нагрузка, 2) регуляторная нагрузка, 3) транзакционные издержки.





Переходные, развивающиеся страны не выстраивают свою стратегию на основе государственного интервенционизма. Самые успешные из них понимают и принимают объективные ограничения, вытекающие из природы интервенционизма. Так в 2019г. совокупные госдоходы Индонезии составили 14,2% ВВП, расходы – 16,4%, в Малайзии – 20,2% ВВП, расходы – 23,9%, Перу – 19,9% ВВП, расходы – 21,3%, Марокко – 25,9%, расходы – 30,0%, Индии -19,3%, расходы – 27,5%, Китае – 27,7%, расходы – 34,0%, Чили – 23,2%, расходы – 25,8%.

В условиях дизрупций IV промышленной революции, институциональной турбулентности, валютных, торговых, регуляторных войн правила успешной экономической политики для малой открытой экономики предельно простое:





1) гарантировать защиту прав и свобод человека, включая незыблемое, священное право частной собственности;





2) гарантировать политическую конкуренцию, регулярную сменяемость власти;





3) ограничить объём ресурсов в руках распорядителей чужого 20 – 25% ВВП, запретить чиновникам заниматься коммерческой деятельностью;





4) максимально увеличить объём ресурсов, активов в руках частных собственников. Местные активы малых госпредприятия – для местного населения;









5) гарантировать свободу выбора потребителя на рынке товаров, услуг и денег, т. е. честную, открытую конкуренцию, в том числе денег, инструментов инвестирования и сбережения;





Можно пытаться идти путём Беларуси и без Лукашенко. Это путь к ликвидации политического проекта «Независимая Республика Беларусь». Можно идти по пути Украины. Это путь к токсичному, олигархическому схематозу. Можно идти по пути России. Это путь к всевластию номенклатурно-силовых кланов. Можно пытаться ориентироваться на сегодняшнюю Швецию, Германию или Францию. Но для этого у нас нет шведов, немцев и французов. Поэтому копирование этих институтов неизбежно приведёт к укреплению бюрократии, технократии и номенклатурно-силовых группировок. Лучшее для Беларуси, как и всех постсоветских стран – следовать опыту Ирландии, Сингапура и Южной Кореи. Он не идентичен, но фундамент – ориентация на политическую гражданскую, экономическую свободу – не имеет альтернативы.