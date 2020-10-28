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В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 258,11 рубля (сейчас — 256,1). К примеру, социальная пенсия по возрасту вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля, пишет TUT.BY

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2021 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 ноября вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. В пересчете по официальному курсу доллара Нацбанка на 28 октября (2,5534 рубля) эта сумма равняется почти 51 доллару.


С 1 ноября также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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