Будет ли Беларусь снова торговаться за скидку к цене российской нефти?









Конфликт удалось сгладить спустя три месяца – после того, как РФ пообещала компенсировать часть потерь белорусскому бюджету. Однако компенсационные договоренности действуют только в этом году. Означает ли это, что конфликт может повториться?





По данным Минэкономразвития РФ, Россия снизит экспорт нефти в Беларусь в 2020 году на 5% к уровню 2019 года до 17,18 млн тонн. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 13 августа сообщал, что белорусские НПЗ в 2020 году планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти, в том числе 10% – альтернативной. А в 2021 году экспорт российской нефти в Беларусь вырастет, согласно планам Минэкономразвития РФ, до 24 млн тонн.





Однако не объем импорта российской нефти был в последнее время камнем преткновения в отношениях Минска и Москвы, а ее цена.





Условия поставок нефти в Беларусь будут рыночными – Минэнерго РФ

Министр энергетики РФ Александр Новак в октябре в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что с партнерами из Беларуси сейчас ведется активный диалог по поводу будущих поставок нефти и газа, «и он достаточно конструктивный». Что касается цен, то, по его словам, «они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины».









Впрочем, Новак еще 3 сентября в Минске сказал журналистам, что концерн «Белнефтехим» и российские нефтяные компании уже приступили к переговорам по условиям контрактов на поставки нефти в Беларусь в 2021 год, и, по его словам, переговоры приходят конструктивно. Также Новак сказал, что российские компании предлагают оставить неизменной формулу ценообразования, которая действует в 2020 году. «Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом премиальности остается неизменной», – отметил министр.





Сейчас цена на нефть для Беларуси определяется исходя из среднемесячных котировок Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек. Кроме того, в цене учитывается размер премии для российских нефтяных компаний (около 12 долларов за тонну).





С начала 2020 года белорусская сторона настаивала на полной отмене этой премии, заявляя, что она утратила смысл на фоне снижения мировой цены на нефть и ухудшения качества российской нефти. Чтобы доказать свою правоту, Минск с 1 января 2020 года отказался от покупки российской нефти у традиционных поставщиков и вынужден был заняться поисками альтернативной нефти.





С апреля российские поставки нефти в Беларусь возобновились – после того, как в конце марта Минск и Москва договорились о частичной компенсации премии в цене нефти из российского бюджета. Эти договоренности премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердили 14 июля в Москве. Согласно им, российский бюджет через механизм межбюджетных расчетов компенсирует Беларуси часть премии в цене нефти – 4,7 долларов за тонну нефти.





Таким образом, по итогам 2020 года Беларусь может получить нефтяные субсидии из бюджета РФ в размере 60-70 млн долларов (точная сумма межбюджетных трансфертов станет известна по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году).





При этом, как заявлял Новак, стороны ранее договорились, что условия о компенсации части премии для Беларуси действуют только в 2020 году и в том случае, если цена нефти не превысит 40-45 долларов за баррель.





Таким образом, если верить этим заявлениям, в 2021 году Беларусь скидки к премии Беларусь не получит. Согласно прогнозам, мировая цена нефти в 2021 году может незначительно вырасти и будет находиться в диапазоне 40-50 долларов за баррель.





Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что для экономики всего нефтехимического сектора Беларуси цена на нефть в пределах 40−45 долларов за баррель является достаточно комфортной. Отметим, что в проект белорусского бюджета-21 заложена цена на нефть на уровне около 40 долларов за баррель.





Компенсировать издержки от налогового маневра Москва просто так не будет

Многие российские эксперты считают, что белорусская нефтепереработка без дешевой нефти ниже рыночной цены нежизнеспособна. Об этом, в частности, заявил редактор портала «СОНАР-2050» Иван Лизан.





«Белорусская нефтепереработка не имеет будущего без субсидий из России и дешевой нефти, она и раньше была некой региональной аномалией: чистым экспортером светлых нефтепродуктов может быть только нефтедобывающая страна. В Евросоюзе нефть перерабатывают для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а возить нефтепродукты за 500–700 километров без субсидий из России невыгодно», – сказал Лизан в интервью «НиК».





Однако российские субсидии будут, по его словам, только при углублении интеграции.





«Основная проблема неизменна: Минск не согласен интегрироваться с Россией, а Москва без интеграции не согласна субсидировать белорусскую экономику. Между тем условие возвращения к относительно «братским» ценам на нефть и газ для Беларуси одно, и оно остается неизменными на протяжении последних полутора лет, за которые в России успело смениться правительство









Без интеграции не будет и возврата к прежним условиям поставок нефти в Беларусь: никто не станет пересматривать текущий налоговый маневр ради Минска, к тому же Беларусь до этого долгие годы извлекала прибыль из предыдущих налоговых маневров в отрасли, но не платила за это. А компенсировать налоговый маневр союзнику, который то и дело пытается выбраться из интеграционных объятий ради желания вернуться к политике многовекторности, никто не будет», – считает Лизан.





«Это решение Москвы является окончательным и пересмотру не подлежит», – подчеркнул эксперт.





Что может потребовать Кремль за компенсацию

Фактически сбить цену на нефть для Беларуси могла бы помочь компенсация потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. В результате цена российской нефти постепенно приближается к мировой, а белорусский бюджет лишается экспортных пошлин на нефтепродукты. В июле премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь оценивает потери бюджета от российского налогового маневра в 2021 году в 350 млн рублей (около 136,4 млн долларов).





Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота не так давно заявил, что тема налогового маневра, проводимого в нефтяной сфере РФ, может быть вынесена на площадку Союзного государства Беларуси и России. «Эта работа ведется на межведомственном уровне, межправительственном уровне, на площадку Союзного государства – будь то группа Высокого уровня, уровень премьер-министров или президентов – этот вопрос пока не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства», – сказал Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанному 20 сентября.





«Налоговый маневр – это вопросы налогового законодательства в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларусь, ценовым параметрам по энергоносителям», – пояснил госсекретарь.





Он подчеркнул, что движение по сближению позиций сторон в данной сфере есть. «Насколько оно будет быстрым и насколько быстро оно даст результаты, мне сейчас трудно сказать. Но движение началось, и мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придется. Это понимание есть, и это заставляет обе стороны работать», – добавил Рапота.





Что может потребовать Москва взамен? Прежде всего, как и заявлялось ранее, унификации с РФ налогового законодательства.





Между тем Александр Лукашенко 12 октября поручил министру по налогам и сборам Беларуси Сергею Наливайко в ходе его доклада о развитии национальной налоговой системы модернизировать Налоговый кодекс Беларуси, присмотревшись к опыту РФ. Работа по модернизации Налогового кодекса Беларуси будет вестись в 2021 году, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко журналистам после встречи с Лукашенко 12 октября.





Отметим, что сейчас в Беларуси действует Налоговый кодекс, который был существенно переработан и вступил в силу в новой редакции всего два года назад. Сомнительно, что потребовалась бы его модернизация без ожиданий новых энергетических бонусов, которые рассчитывает получить от Москвы официальный Минск.





Кроме того, Москва может потребовать от Минска приватизации белорусских предприятий нефтепереработки в интересах фирм из России в обмен на компенсацию налогового маневра, «то есть таких же компенсационных выплат НПЗ Беларуси, как и российским», считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков. По его словам, Россия будет просить еще что-то в обмен на подобные преференции. «Почему мы должны из своего бюджета субсидировать НПЗ на территории другого государства?» – отмечает эксперт.





Однако официальный Минск такой сценарий не рассматривает. В Беларуси в настоящее время даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов, заявил 20 октября Александр Лукашенко.





«Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке», – сказал Лукашенко.









По его словам, в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. «Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать», – подчеркнул он.





Еще один вариант поторговаться за компенсацию издержек от налогового маневра – переориентация белорусских нефтепотоков на порты РФ.





По словам Юшкова, недавно президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли «принципиальное решение о переориентации транзита белорусских нефтепродуктов на российские порты Ленинградской области». «Стратегические решения на уровне президентов, вероятно, приняты. Для Беларуси открываются новые возможности», – сказал Юшков.





Пока обсуждается поставка белорусских нефтепродуктов в порты Ленинградской области по железной дороге, но, как считает эксперт, есть более выгодные варианты: можно построить новый нефтепровод либо задействовать невостребованную нитку нефтепровода «Дружба», перепрофилировав ее в нефтепродуктопровод. Однако задействовать их можно лишь в том случае, если белорусская сторона даст гарантии большого объема поставки нефтепродуктов через порты Ленинградской области.





Однако сегодня дать такие гарантии Беларусь не может, поскольку вследствие реализации налогового маневра в нефтяной отрасли РФ для Беларуси к 2024 году стоимость российской нефти практически сравняется с мировой. Как следствие, Беларусь вынуждена будет до минимума снизить экспорт нефтепродуктов из-за их неконкурентоспособности, и «нефтепровод останется пустым».





В этой связи, по мнению эксперта, «можно уцепить вопросы переориентации всего объема белорусских нефтепродуктов на российские порты с компенсацией для Беларуси потерь от налогового маневра». «Будем ждать второго раунда переговоров президентов – будет ли компенсация для Беларуси в ответ на полное перенаправление нефтепродуктов», – отметил Юшков.





Сейчас рабочая группа с участием представителей концерна «Белнефтехим» продолжает обсуждать с российскими участниками логистической цепочки весь комплекс вопросов по переориентации белорусских нефтепотоков на порты РФ в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.





Однако сомнительно, что эти планы удастся реализовать, учитывая, что все дополнительные издержи от переориентации на невыгодный сейчас для Беларуси логистический маршрут должна оплатить РФ.





Альтернативная нефть – вряд ли, модернизацию НПЗ попытаются ускорить

Ранее в правительстве Беларуси и в «Белнефтехиме» подчеркивали, что принятая стратегия на диверсификацию поставок нефти продиктована исключительно прагматичным подходом: в Беларуси на собственном опыте – столкнувшись с поставками весной 2019 году «грязной» российской нефти – убедились в ошибочности прежней стратегии привязки к монопольному поставщику.





Тем более что к 2024 году Россия завершит налоговый маневр в нефтяной отрасли, после чего цена российской нефти сравняется с мировой, и будет все равно, где покупать сырье. И к этому белорусские НПЗ должны быть готовы. В «Белнефтехиме» заявляли, что в планах концерна – заключение долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями Азербайджана и Саудовской Аравии.





Отмечалось, что возможные объемы поставок альтернативной нефти в Беларусь концерн просчитывает на 5 лет. Однако, учитывая общую экономическую и политическую ситуацию в стране, сомнительно, что в 2021 году «Белнефтехим» будет готов выполнять эти планы.





С другой стороны, у белорусской власти теперь масса проблем, поэтому она не будет обострять отношения с РФ. Сейчас официальному Минску придется «дружить» с Москвой – слишком уж большая дыра в белорусском бюджете, которая к концу года может превысить 5 млрд рублей. В такой ситуации планы по замещению российской нефти вряд ли останутся актуальными.





2020 год был непростым для белорусских НПЗ. В первом квартале 2020 года из-за отсутствия контрактов с крупными российскими компаниями НПЗ значительно нарастили долговую нагрузку. Во втором полугодии белорусские НПЗ с учетом конъюнктуры на мировом рынке стараются нарастить поставки российской нефти. Повышение в последние месяцы мировых цен на нефть до уровня 40-45 долларов за баррель вернуло привлекательность российской нефти для Беларуси. Как следствие, уже с апреля белорусские НПЗ стали увеличивать импорт российской нефти.





Во втором полугодии 2020 года белорусские НПЗ увеличили импорт российской нефти и намерены полностью загрузить свои перерабатывающие мощности. В частности, Мозырский НПЗ уже с сентября планировал работать со стопроцентной загрузкой (то есть перерабатывать не менее 1 млн тонн нефти в месяц).









В сложившейся ситуации власти постараются ускорить модернизацию НПЗ, чтобы готовиться к завершению налогового маневра в РФ.





Назначенный 20 октября гендиректором «Нафтана» Андрей Сойко назвал основной задачей предприятия завершение инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования на «Нафтане» в максимально короткие сроки. «Предстоит в максимально короткие сроки завершить строительство комплекса замедленного коксования. Сроки определены – это середина следующего года», – подчеркнул Андрей Сойко.





На Мозырском НПЗ также рассчитывают, что экономику завода улучшится после завершения ключевого проекта программы модернизации – строительства комплекса гидрокрекинга (H-Oil). «С учетом объемов переработки и тенденций, которые складываются на рынке, а также конкуренции и имеющихся на данный момент внешних факторов наша главная цель – повышать глубину переработки нефти, увеличивать выход светлых нефтепродуктов», – подчеркнул гендиректор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.