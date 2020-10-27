В нём они высказались по поводу насилия в стране, а также задержаний и преследования студентов и работников вуза.





“Жить в свободной Беларуси, где работают не только законы физики, но и суды принимают честные решения, где развивается IT-сектор и частный бизнес, где нужны и ценны умные люди, — это наша общая цель… Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно молчать и выполнять приказы; в стране, где неизвестные в масках задерживают и избивают мирных граждан… Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для её улучшения?” — говорится в обращении.





Работники БГУИР требуют провести новые справедливые выборы и освободить политзаключённых. Они уверены: “Чужих проблем не бывает! Вместе мы непобедимы”.



