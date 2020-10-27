+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Oops! Госпредприятия и без забастовок заработали в 3,4 раза меньше, чем в прошлом году

Радио «Свобода» выяснило, что и без забастовок беларуские заводы заработали в несколько раз меньше, чем в прошлом году. А вот сколько денег потеряет экономика, если заводы остановятся полностью.

Так, «Гродно-Азот» за прошлый год заработал 82,3 миллиона рублей. Это по 331 тысяче рублей ежедневно (учитываются все рабочие дни). Столько же потеряет экономика, если завод простоит хотя бы день — и это без учета дорогостоящей процедуры запуска производства после остановки.

Чистая прибыль всех промышленных предприятий Беларуси с января по август составила 1,4 миллиарда рублей. Это в 3,4 раза меньше чем за такой же период прошлого года. При этом выросло и число убыточных предприятий: в прошлом году их было 310, а в этом — 364.

За 8 месяцев нынешнего 2020 года все предприятия зарабатывают в рабочий день лишь 7,6 миллиона рублей. Следовательно, столько же потеряла бы экономика за каждый день простоя, если бы все заводы остановились.

Пока что только два крупных предприятия опубликовали отчеты о прибыли и убытках этого года.

МТЗ за январь-июнь получил 53,5 миллиона рублей убытка — в прошлом году за этот же период была прибыль в 34,9 миллиона рублей.

БМЗ первое полугодие работал с прибылью в 33 тысячи рублей.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]