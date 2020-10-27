Так, «Гродно-Азот» за прошлый год заработал 82,3 миллиона рублей. Это по 331 тысяче рублей ежедневно (учитываются все рабочие дни). Столько же потеряет экономика, если завод простоит хотя бы день — и это без учета дорогостоящей процедуры запуска производства после остановки.





Чистая прибыль всех промышленных предприятий Беларуси с января по август составила 1,4 миллиарда рублей. Это в 3,4 раза меньше чем за такой же период прошлого года. При этом выросло и число убыточных предприятий: в прошлом году их было 310, а в этом — 364.





За 8 месяцев нынешнего 2020 года все предприятия зарабатывают в рабочий день лишь 7,6 миллиона рублей. Следовательно, столько же потеряла бы экономика за каждый день простоя, если бы все заводы остановились.





Пока что только два крупных предприятия опубликовали отчеты о прибыли и убытках этого года.





МТЗ за январь-июнь получил 53,5 миллиона рублей убытка — в прошлом году за этот же период была прибыль в 34,9 миллиона рублей.





БМЗ первое полугодие работал с прибылью в 33 тысячи рублей.