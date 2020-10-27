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Бизнес на перепутье

Белорусские предприниматели оказались в непростой ситуации после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Бизнес на перепутье
Эпидемиологическая ситуация, поствыборный кризис, экономическая неопределенность стали для деловых людей серьезными вызовами. А пространство для маневра, между тем, довольно сильно уменьшилось.

Как известно, состояние неопределенности – самое неприятное для бизнеса. И именно в таком состоянии находится белорусский бизнес после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Впрочем, выборы сами по себе оказали не самое большое влияние на белорусский бизнес. Намного больше на нем отразилась эпидемиологическая ситуация – пресловутый «коронакризис».

Разумеется, влияние «ковида» на бизнес было неоднозначным. Если туристические услуги и HoReCa испытали серьезный спад, то производство продуктов питания, товаров народного потребления и розничная торговля продовольственными товарами особых проблем не почувствовали. Смогли продержаться поставщики строительных услуг. Но в любом случае, к августу нынешнего года предприниматели подошли уже изрядно потрепанными.

Однако сами по себе выборы оказали на бизнес более психологическое, нежели экономическое влияние.

Среди малых и средних предпринимателей довольно много сторонников Виктора Бабарико, который был ориентирован на этот класс, также многие из них поддерживали Валерия Цепкало. Понятно, что недовольство существующей ситуацией у бизнеса есть.

И еще один, пожалуй, даже более важный аспект – после выборов сложилась ситуация неопределенности. И эта неопределенность, несомненно, влияет на экономику. 

Действительно, какие долгосрочные и даже среднесрочные планы можно строить, когда ты не знаешь какой курс белорусского рубля будет через несколько месяцев, будут ли доступны кредиты и хватит ли денег у потенциальных покупателей. 

И, разумеется, вопросы кто будет следующим президентом, какую он будет проводить политику и когда власть сменится и сменится ли вообще также остаются открытыми.

В таких условиях деловым людям ничего не остается, кроме как «плыть по течению» и ждать пока ситуация разрешиться тем или иным образом.


С другой стороны, малый бизнес в кризисы достаточно активно и быстро находит доступные ниши. А возможный уход с рынка крупных игроков из-за испорченного имиджа Беларуси может открыть новые возможности для местных мелких компаний. Тем более, что малый бизнес, особенно наученный белорусским опытом, готов работать в более жестких условиях, чем некоторые крупные организации.

Однако если условия сильно усложнятся, бизнесмены старшего поколения будут уходить на пенсию, молодежь будет с меньшей долей вероятности открывать в стране свое дело, будут уезжать и закрываться существующие компании и предприниматели.
Сергей Балыкин, nmnby.eu
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