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В минский офис Flo Health едет ОБЭП

В Telegram-канале «Еврорадио» появилась информация, что сотрудников минского офиса Flo — известного стартапа про женское здоровье — попросили покинуть рабочие места, так как к ним едут силовики.

Тut.by спросил работников компании, что происходит.

Как рассказал один из работников минского офиса Flo Health, дело в том, что за последние дни были задержаны два сотрудника компании — одного взяли во время акции у ПВТ в понедельник, а другого задержали прямо в Новой Боровой на выходных.

Последнего парня отпустили, но сегодня к нему домой приходили сотрудники ОБЭП. И спустя пару часов после этого визита сотрудников Flo Health попросили покинуть офис. Так что, скорее всего, представители ведомства не имеют претензий к самой компании.

— Действительно, сотрудники ОБЭП сообщили одному из сотрудников компании, что приедут в офис, чтобы задать несколько вопросов в рамках дела о его административном правонарушении. Подробности сможем сообщить позже, как только у нас появится какая-то информация, — прокомментировали во Flo Health.

Напомним, что похожая ситуация была с минским офисом геймдев-компании Playtika — туда тоже на днях приходили силовики, которые хотели осмотреть рабочее место сотрудника.

Flo Health — разработчик приложения Flo для женского здоровья. В минском офисе компании работает более 200 человек.
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