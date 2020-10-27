Романчук: Все может измениться в один день

Ярослав Романчук. Что может стать триггером и к чему приведет общенациональная забастовка, – специально для Myfin.by рассказал руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»





Что произошло?

Вчера в стране не работали десятки предприятий, на других шла «итальянская забастовка». С помощью милиции, появившейся на территории нескольких заводов, и автозаков у проходных, власти пока удалось не дать выплеснуться пролетарскому гневу наружу.





Но шило в мешке не утаишь, да и «итальянских» методов никто не отменял. Тем не менее, массового «страйка» не получилось. Насколько велик урон для экономики страны?





Каков урон экономике?

– Сложно посчитать, пока нет точных данных по числу предприятий, не работавших в понедельник. Все зависит от масштаба. Если на каком-то заводе забастовка локальна, – 50-100 человек не работало, и обошлось без остановки производства, то это скорее морально-психологический эффект, чем экономически-социальный.





Если же забастовка станет частью общенационального движения протеста и станет всеобщей, то это приведет к очень быстрому изменению позиции властей. Которые третий месяц игнорируют массовые протесты и считают, что это верная тактика.





Если национальная забастовка состоится – сколько сможет выдержать бюджет?

– Если реальная забастовка состоится, то и колеблющиеся 20-30% органов госуправления четко поймут, что три известных требования – это не программа активной части гражданского общества или оппозиции, а общенациональная программа.





Что до сроков, считаю, что максимум неделя общенациональной забастовки, и власти просто вынуждены будут идти на уступки и переговоры.

Не думаю, что национальная забастовка закончится автоматической отставкой Лукашенко, но то, что он не будет стоять в позе, очевидно.





Все может измениться в один день

Какова вероятность всебелорусского забастовочного «собрания»?





– Два с половиной месяца назад никто, наверное, не мог с весомой долей вероятности предсказать, что белорусская нация проснется и проявит такие чудеса гражданственности и единения. Она это сделала.





И позавчера в очередной раз доказала, что 200 тысяч на улицах Минска и еще сотня тысяч по всей стране – это люди, показавшие что они никогда, ни при каких обстоятельствах не захотят возвращаться в Беларусь прошлого. И таковых куда больше.





Случится или нет всеобщая забастовка, зависит от того, насколько активной станет информационная компания и насколько информационные образы будут сильными, чтобы побудить белорусских рабочих присоединиться к общенациональной забастовке. Пока эти образы достаточно скомканные, и размах забастовки не такой сильный.





Но все может измениться в один день, – мы это уже проходили в августе. Если власти реализуют силовой сценарий – с зачистками, дубинами, гранатами, не дай бог с убийствами, это всколыхнет белорусский пролетариат гораздо сильней, чем до этого.





Что в итоге?

Что еще может подвигнуть белорусов на решительные забастовочные действия?





– Очевидно, что снижение доходов, снижение возможности занятости и социальной защиты населения. Банкротство самозанятых белорусов – малого и среднего частного бизнеса. Потому что когда у людей закончатся «заначки», и жить будет не на что, они не задумываясь выйдут на улицу.





Предприятия и государство не дают никакой поддержки людям, попавшим в сложную ситуацию, особенно в условиях эпидемии коронавируса. И

если социально-экономические факторы и насилие сойдутся в одной точке, то тогда будет забастовочный взрыв.

И тогда белорусские власти, конечно же, не смогут игнорировать протест, не смогут имитировать диалог.





Прокрастинация, затягивание процесса при помощи конституционной реформы, моментально будет свернуто, потому что люди все понимают, они хотят не этого: белорусы хотят реальных перемен – с новым президентом, с новыми выборами, со свободными людьми, выпущенными из тюрем и без насилия.





Эта повестка дня рано или поздно будет осуществлена, потому что даже без забастовки время, деньги, «социалка» и насилие – все эти факторы играют против властей.







