Биржа ответила на забастовку: все валюты резко подорожали во вторник

С начала недели значение корзины валют выросло на 0,53%, но с начала месяца снизилось на 1,11%.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0132 BYN до 2,5534 BYN/USD. За последние два дня американец подорожал на 0,0135 BYN, а до этого он находился на минимуме за 63 дня. Но с начала месяца доллар подешевел на 0,0702 BYN.





Курс евро вырос на 0,0129 BYN до 3,0175 BYN/EUR. Евро поднялся до максимума почти за две недели, но с начала октября его стоимость упала на 0,0552 BYN.





Курс российского рубля двинулся вверх на 0,0172 BYN до 3,3398 BYN/100 RUB — максимума за 18 дней.





К настоящему моменту только российскому рублю удалось укрепиться к белорусскому в сравнении с началом месяца. Стоимость сотни российских рублей поднялась на 0,0055 BYN.









Итоги прошлой недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль продолжил дорожать к доллару и евро, но подешевел к российскому рублю:





доллар −0,0330 BYN (−1,28%);

евро −0,0089 BYN (−0,30%);

российский рубль +0,0235 BYN (+0,71%);

корзина валют −0,10%

Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра всего на 1 копейку до 76,4556 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра снизится на 9 копеек до 90,3552 RUB/EUR.







