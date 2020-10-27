Стартовало крупнейшее IPO в истории









В 2014 году Alibaba Group провела IPO, получив в результате размещения $25 млрд. Спустя пять лет с первой позиции ее потеснила саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла $29,4 млрд. Теперь же рекорд намерена установить «дочка» Alibaba — Ant Group.





IPO Ant Group стартовало в Гонконге и Шанхае и составит $34,4 млрд (будет продано около 11% акций), а в случае повышенного спроса возможна реализация опционов на продажу доппакета акций на сумму в $5,17 млрд, сообщает РБК.





Весь пакет акций Ant Group будет оцениваться после размещения в $315 млрд ($320 с опционами). Таким образом, фирма станет самой дорогой финансовой компанией на планете, опередив американский банк JPMorgan, который сейчас стоит $306 млрд. «Дочка» Alibaba более чем на $50 млрд обойдет китайский ICBC и будет стоить в четыре раза дороже, чем банк Goldman Sachs, пишет Bloomberg.





На пике через Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей, но сейчас эта цифра упала до 55% под давлением конкурента — WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay 711 млн пользователей, в прошедшем финансовом году (закончился в июне 2020-го) компания провела платежей на $17 трлн.





Кстати, в числе инвесторов компании, которые продадут акции в ходе IPO, — французская семья Мюлье, владеющая сетью гипермаркетов Auchan. Она покупала акции в в 2018 году, когда Ant оценивалась в $150 млрд.





Ant Group — финансовая компания, созданная в 2014 году для управления платежной системой Alipay, с помощью которой стали вести расчеты на маркетплейсах Alibaba. На пике через нее проходило до 75% всех китайских интернет-платежей, сейчас эту систему потеснила WeChat Pay. Тем не менее в прошедшем финансовом году Alipay провела платежей на $17 трлн.





В данный момент доля Alipay составляет 36% портфеля Ant Group. 39% приходится на комиссионные от предоставления беззалоговых онлайн-кредитов.





Джек Ма владеет 8,8% акций Ant Group (50% голосов). После IPO его доля будет стоить $27,4 млрд, а состояние увеличится до $71,6 млрд, что позволит бизнесмену приблизиться к десятке богатейших людей мира. Он переместится с 17-й позиции на 11-ю.