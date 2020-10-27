«Я присоединяюсь к национальной забастовке и не заступаю в ночную вахту 27.10. и далее по графику до тех пор, пока не будут выполнены требования, изложенные в народном ультиматуме. Кто-то скажет, что забастовка не по закону, а людей бьют по закону?», - сказал он.





Мужчина обратил внимание, что уже два месяца прошло после того, как на «Нафтане» были выдвинуты требования, подпись под которыми поставили около 3 тыс. человек, а ничего до сих пор не поменялось.





«Неизвестные вскрывают шкафы в бытовках. Сегодня утром, например, на многие предприятия руководство пропустило ОМОН и автозаки. Это тоже по закону?», - задается вопросом он.





Работник «Нафтана» подчеркивает: закон должен быть одинаковым для всех.





«Чтобы сейчас заработал закон, нужно всем остановиться. Жыве или не жыве?» - такими словами он закончил свое видеообращение.