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Мишустин: приложение по поиску работы для граждан стран ЕАЭС будет представлено в 2021г

Премьер РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что в следующем году будет представлено мобильное приложение, которое позволит гражданам стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) быстро находить работу в странах союза.

"Мобильное приложение по передвижению наших трудовых ресурсов, для того чтобы любой человек, который проживает в стране - члене союза мог быстро найти работу и устроиться, уже, по сути, подготовлено. Очень надеюсь его в следующем, в 2021 году, показать", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

По словам Мишустина, это приложение позволит привлечь максимальное количество, в том числе русскоговорящих граждан, проживающих в государствах-членах ЕАЭС в первую очередь, в Россию на работу.

"И также, если кто-то захочет поработать в странах - членах союза, это и для наших российских людей будет доступно", - добавил он.
Интерфакс
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