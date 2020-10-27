



«Суть такой системы заключается в возможности граждан накапливать во вкладах (на специальных счетах банков) свои сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных», - говорится в официальном комментарии к указу №382 от 26 октября.





Документом предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом также не будут облагаться доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по банковским вкладам ЖСС.





«Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы (стоимости жилья). Проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3 процентных пункта», - отмечается в комментарии.





Суть самого указа сводится к тому, что белорусские власти в очередной раз провалили собственные обещания по запуску в стране классической ипотеки, пытаясь заменить ее подобного рода деривативами с очень сомнительными плюсами. Например, из комментария сложно судить об уровне процентных ставок, сроках вкладов и предоставляемых кредитов. Нет в комментарии и самого главного объяснения – каким образом власти намерены защищать вклады в ЖСС от инфляции и падения курса белорусского рубля.