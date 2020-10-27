+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Власти Беларуси пытаются заставить население финансировать строительство жилья

Белорусские власти в поисках источников средств для финансирования локомотива экономики – стройки жилья, запускают льготную альтернативу банковским вкладам и кредитам под названием ЖСС или жилищные строительные сбережения.


«Суть такой системы заключается в возможности граждан накапливать во вкладах (на специальных счетах банков) свои сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных», - говорится в официальном комментарии к указу №382 от 26 октября.

Документом предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом также не будут облагаться доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по банковским вкладам ЖСС.

«Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы (стоимости жилья). Проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3 процентных пункта», - отмечается в комментарии.

Суть самого указа сводится к тому, что белорусские власти в очередной раз провалили собственные обещания по запуску в стране классической ипотеки, пытаясь заменить ее подобного рода деривативами с очень сомнительными плюсами. Например, из комментария сложно судить об уровне процентных ставок, сроках вкладов и предоставляемых кредитов. Нет в комментарии и самого главного объяснения – каким образом власти намерены защищать вклады в ЖСС от инфляции и падения курса белорусского рубля.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]