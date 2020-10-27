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Литва в начале ноября отключится от белорусского электричества

Литва прекратит приобретать электричество в Беларуси после запуска Белорусской АЭС, говорится в сообщении литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.


По данным компании, оператор уже получил письмо от "Белэнерго", в котором говорится, что начало выработки энергии на станции запланировано на период с 1 по 10 ноября.

"Litgrid установит нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на Островецкой АЭС в рамках реализации Закона о необходимых мерах по защите от угроз со стороны небезопасных атомных электростанций в третьих странах", – заявили в компании.

Там также отметили, что оператор уже проинформировал о своем решении партнеров – членов европейской энергетической биржи Nord Pool.

Напомним, литовский сейм в июне 2017 года объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения. Был принят соответствующий закон, которым, в частности, запрещена покупка энергии из стран, где действуют небезопасные АЭС.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября текущего года.

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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