Согласно документу, введен запрет на выплату руководству организаций всех видов премий при наличии задолженности перед ФСЗН. Ранее такой запрет действовал только при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет.





Кроме того, состав выплат, подпадающих под действие запрета, дополнен такими стимулирующими выплатами, как бонусы и вознаграждения, говорится в официальном комментарии к документу.





Меры ответственности будут применяться только в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений. Таким образом, к ответственности не будут привлекаться главные специалисты и их заместители, выполняющие, по сути, решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет.





Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.





Вот интересно, директора гос- и полу-госпредприятий продолжат топить за пенсионера или все-таки сообразят, что их поимеют как и всю остальную страну



