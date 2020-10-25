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Что происходит на «Гродно Азот»: самое важное за день

Забастовка на "Гродно Азот" началась ранним утром 26 октября. Рабочие, которые должны были заступить на смену, отказались это делать. В цехах "Аммиак-3" и "Карбамид-4" продолжают находиться на рабочих местах сотрудники с ночной смены - они там уже больше 20 часов. Это нарушение трудового кодекса.

Что происходит на «Гродно Азот»: самое важное за день
Утром возле проходной для стачки собралось около 200 человек - рабочие и простые горожане, которые пришли их поддержать. 


На завод приехали силовики и начали жёстко оттеснять и задерживать не желавших уходить заводчан. Часть азотовцев зашли на территорию предприятия, часть уехали домой. Какое-то время рабочие стояли около проходной на территории завода. Туда приходили начальник цеха и начальник производственного отдела и просили людей выходить на смену, но рабочие не согласились.

Заводчане рассказывают, что в автозаках задержанных избивали дубинками, давали пощёчины со словами: «Что, суки? Работать не хотите?!».

Один из парней получил удар ногой в спину. Во время задержания у девушки была травмирована нога - при выходе из отделения милиции она хромала.

Очевидцы сообщают, что было задержано более 50 человек. Гродненская милиция сообщила, что в РОВД Октябрьского района Гродно доставлены 32 человека. В течение дня многих выпустили, составив протоколы.

Технологический персонал цехов Аммиак-3 и Карбамид-4 отказался сменять своих коллег после ночной смены — она работает там уже 19 часов  (с 20:00 25.10.2020). 

Технологический персонал цеха аммиак-3, который не сменили коллеги сегодня утром

Дневная смена, которая утром подверглась насилию со стороны силовиков, отказывается сменять коллег. Нескольких работников цеха заменяет сейчас само руководство, поскольку 4 из 8 человек технологического персонала в этом цеху отказались приступать к работе.

Людям, находящимся на проходных и ждущим приказа на остановку производства, неравнодушные горожане передали пиццу и горячие напитки. 


Бастующие ждут команд от диспетчера и приказа на остановку производства. 

Поддержать заводчан, а также студентов Гродненского университета, которые немногочисленными группами также пытались выходить на забастовку, приезжали гродненские таксисты. 


Почему рабочие ночной смены остаются в цехах? 

Производство опасное, совсем без присмотра его оставлять нельзя - рабочие хотят планово запустить остановку цехов.

При этом рабочие на "Аммиак-3" настроены решительно - или запуск полной остановки цеха, или выполнение требований Народного ультиматума.

Полна остановка цеха "Аммиак-3" занимает до недели времени. "Карбамид-4" можно остановить быстрее, но они связаны между собой.

Почему то, что происходит именно в этих цехах, так важно? 

"Аммиак-3" и "Карбамид-4" производят половину продукции "Гродно Азот" и дают полупродукты для других цехов. Если они остановятся, то прекратится производство аммиака, карбамида и азотной кислоты.
"Белорусский партизан"
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