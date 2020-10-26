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Самые низкие зарплаты в Беларуси оказались там, куда ездил Лукашенко

«Любимые» регионы Александра Лукашенко оказались в числе отстающих по средней зарплате.

Лукашенко в Могилевской области. Фото: БЕЛТА

По данным Белстата, средняя зарплата по Беларуси в сентябре составила 1 264,5 рубля – и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем почти на 12 рублей.

Интересно, что официальная статистика учитывает «грязную» зарплату, а не фактическую, которая приходит на карточки работникам. Чтобы понять реальный размер средней зарплаты, от указанной суммы нужно отнять 35% взноса в ФСЗН, а от оставшихся денег – еще и 13% подоходного налога.

Но самое любопытное даже не это: в аутсайдерах по зарплатам оказались Могилевская и Витебская области – с зарплатой 1037 и 1061 рублей грязными.

По иронии судьбы, именно в эти области Александр Лукашенко в течение 26 лет своего правления часто совершал рабочие поездки, чтобы лично навести порядок в экономике – как видим, такое повышенное внимание этим регионам пока не помогло, пишет udf.by
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