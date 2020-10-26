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Понеслось: с 27 октября снова дорожает топливо

В Беларуси с 27 октября розничные цены на автомобильное топливо, согласно решению "Белнефтехима", вновь увеличатся на 1 копейку.

В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 27 октября 2020 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – Br1,7, АИ-95-К5-Евро – Br1,8, АИ-98-К5-Евро – Br2,02, ДТ – Br1,8, сообщает "Белнефтехим". 

В предыдущий раз цены на автотопливо концерн поднимал с 20 октября, а до этого топливо последний раз дорожало весной.
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