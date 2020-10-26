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Нацбанк заявил о DDoS атаке на свой сайт

Пресс-служба Национального Банка Беларуси (НББ) объяснила, почему официальный сайт организации несколько часов был недоступен.

«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12.45 до 15.00 26 октября 2020 г., стала внешняя DDoS атака. 

В настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка», — прокомментировала пресс-служба НББ interfax.by.

Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был опубликован пост о проблемах с ресурсом с припиской «Время вышло». 

Также, по сообщениям читателей, какое-то время наблюдались проблемы с сайтом генеральной прокуратуры РБ (prokuratura.gov.by). 

Сайт комитета государственного контроля также не открывался, но около трех часов дня стал доступен.
Источник: tut.by
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