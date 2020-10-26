Нацбанк заявил о DDoS атаке на свой сайт

«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12.45 до 15.00 26 октября 2020 г., стала внешняя DDoS атака.





В настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка», — прокомментировала пресс-служба НББ interfax.by.





Отметим, что в Telegram-канале «киберпартизан» был опубликован пост о проблемах с ресурсом с припиской «Время вышло».





Также, по сообщениям читателей, какое-то время наблюдались проблемы с сайтом генеральной прокуратуры РБ (prokuratura.gov.by).





Сайт комитета государственного контроля также не открывался, но около трех часов дня стал доступен.



