Кто из частных компаний не работает в Беларуси - большой список

Так, с утра понедельника оказался недоступен сайт крупного игрока на рынке производства и доставки пиццы — dominos.by. Там сообщают, что на сайте проводятся технические работы.





Отменила занятия школа иностранных языков «Стримлайн», сообщает TUT.BY. Также не работают офлайн-магазины OZ.BY. Закрыты многие частные магазины, там сообщают, что идет переучет, приемка товара и т. д.





Сотрудники ряда ИТ-компаний на 26 октября взяли sick leaves — отгул, для которого не требуется больничный.





Большая группа противников действующей власти в понедельник утром собралась на крыльце у главного офиса МТС в Минске.





Между тем, по данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 10:40 в списке задержанных сегодня по стране уже 25 человек.





О закрытии в понедельник, 26 октября, проинформировали зоомагазин «Гарфилд», корчма «Будзьма», сервисный центр «Техноком», Enzo, «Дэпо» (Октябрьская и Зыбицкая), «Лаўка», Simple, Let it be, Underdog, Outcast, магазин спорттоваров Reflex, магазины Svog.





Сайт «Пицца Лисицца» также не работает. Там сообщают, что по техническим причинам прием заказов приостановлен.





В сети «Мегатоп» в понедельник сообщили о том, что обслуживание в магазинах компании временно невозможно. Закрыты 26 октября магазины Sneaker Shot, Essentials, Multisports, «Книжный Шкаф», сервис аренды квартир vkomandirovky.by, тайм-кафе «Нескучный сад» и даже секс-шопы Evolution.





Не работают 26 октября сайт сети кинотеатров Silver Screen, кофейня Buffet, Yos.by, Last vape station, Liv Delano в ТЦ Green City, интернет-магазин Portative.by, бар «Хулиган», студия дизайна и маркетинга NZR, Obzoor.by, Didi underwear pajamas, студия танца Roxy Dance, магазины Samaya, витебская пиццерия «Домино», «Кофе Саунд» в Борисове и многие другие.









На акцию солидарности в понедельник вышли сотрудники Парка высоких технологий, а также сотового оператора А1 (у главного офиса компании).





В пресс-службе А1 Office Life сообщили, что компания «не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом, а наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшее решение работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников».





Аналогичная акция прошла и возле главного офиса МТС.





О выходном дне в понедельник, 26 октября, в своих аккаунтах в социальных сетях объявили магазины обуви New Balance, Puma и Timberland. Также на один день закрылись заведения сети Brioche. Как рассказала владелец Brioche Галина Корсак, не работают Brioche Nemiga, Brioche Borovaya, Brioche Dana, Brioche Bistro и Brioche «За победой».