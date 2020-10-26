+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Кто из частных компаний не работает в Беларуси - большой список

В понедельник, 26 октября, в Беларуси закрыты многие частные организации, которые либо открыто поддержали забастовку, либо пишут, что не работают по техническим причинам.

Кто из частных компаний не работает в Беларуси - большой список
Так, с утра понедельника оказался недоступен сайт крупного игрока на рынке производства и доставки пиццы — dominos.by. Там сообщают, что на сайте проводятся технические работы.

Отменила занятия школа иностранных языков «Стримлайн», сообщает TUT.BY. Также не работают офлайн-магазины OZ.BY. Закрыты многие частные магазины, там сообщают, что идет переучет, приемка товара и т. д.

Сотрудники ряда ИТ-компаний на 26 октября взяли sick leaves — отгул, для которого не требуется больничный.

Большая группа противников действующей власти в понедельник утром собралась на крыльце у главного офиса МТС в Минске.

Между тем, по данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 10:40 в списке задержанных сегодня по стране уже 25 человек.

О закрытии в понедельник, 26 октября, проинформировали зоомагазин «Гарфилд», корчма «Будзьма», сервисный центр «Техноком», Enzo, «Дэпо» (Октябрьская и Зыбицкая), «Лаўка», Simple, Let it be, Underdog, Outcast, магазин спорттоваров Reflex, магазины Svog.

Сайт «Пицца Лисицца» также не работает. Там сообщают, что по техническим причинам прием заказов приостановлен.

В сети «Мегатоп» в понедельник сообщили о том, что обслуживание в магазинах компании временно невозможно. Закрыты 26 октября магазины Sneaker Shot, Essentials, Multisports, «Книжный Шкаф», сервис аренды квартир vkomandirovky.by, тайм-кафе «Нескучный сад» и даже секс-шопы Evolution.

Не работают 26 октября сайт сети кинотеатров Silver Screen, кофейня Buffet, Yos.by, Last vape station, Liv Delano в ТЦ Green City, интернет-магазин Portative.by, бар «Хулиган», студия дизайна и маркетинга NZR, Obzoor.by, Didi underwear pajamas, студия танца Roxy Dance, магазины Samaya, витебская пиццерия «Домино», «Кофе Саунд» в Борисове и многие другие.


На акцию солидарности в понедельник вышли сотрудники Парка высоких технологий, а также сотового оператора А1 (у главного офиса компании). 

В пресс-службе А1 Office Life сообщили, что компания «не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом, а наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшее решение работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников».

Аналогичная акция прошла и возле главного офиса МТС.

О выходном дне в понедельник, 26 октября, в своих аккаунтах в социальных сетях объявили магазины обуви New Balance, Puma и Timberland. Также на один день закрылись заведения сети Brioche. Как рассказала владелец Brioche Галина Корсак, не работают Brioche Nemiga, Brioche Borovaya, Brioche Dana, Brioche Bistro и Brioche «За победой».
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]