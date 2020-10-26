"Что, с***, работать не хочешь?". "Азотовцы" рассказали, что их избивали
Сотрудники "Гродно Азот" рассказали, что утром их задерживали силовики в черной и оливковой форме, в балаклавах.
Одного из парней ударили ногой в спину, девушке при задержании повредили ногу, она хромала, когда вышла из РОВД. В автобусе мужчин били дубинками и руками по лицу. Один из силовиков при этом сказал: "Что, с***, работать не хотите?».
При этом большинство отпустили из РОВД без административных протоколов.
Как сообщает Свабода, в цехах Аммиак - 3 и Кармамид-4 продолжает работать ночная смена уже более 20 часов, а также руководство. Работники, пришедшие утром, отказываются перенимать смену и ждут распоряжения начать прекращение производства. Начальство предлагает им приступить к работе.
Сегодня утром на "Гродно Азот" началась забастовка. Около ста человек собралось на проходной, они отказались идти на смену. Сейчас в общей сложности бастуют около 150 человек.
Два цеха «Гродно Азот "не приняли смену:" Аммиак-3 "и связан с ним "карбамид-4". К ним приехал генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривали начать работу. Но безрузельтатно.
При этом "Белнефтехим" факт забастовки упорно отрицает.
17:00 26/10/2020
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