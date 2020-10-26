Одного из парней ударили ногой в спину, девушке при задержании повредили ногу, она хромала, когда вышла из РОВД. В автобусе мужчин били дубинками и руками по лицу. Один из силовиков при этом сказал: "Что, с***, работать не хотите?».





При этом большинство отпустили из РОВД без административных протоколов.





Как сообщает Свабода , в цехах Аммиак - 3 и Кармамид-4 продолжает работать ночная смена уже более 20 часов, а также руководство. Работники, пришедшие утром, отказываются перенимать смену и ждут распоряжения начать прекращение производства. Начальство предлагает им приступить к работе.





Сегодня утром на "Гродно Азот" началась забастовка. Около ста человек собралось на проходной, они отказались идти на смену. Сейчас в общей сложности бастуют около 150 человек.





Два цеха «Гродно Азот "не приняли смену:" Аммиак-3 "и связан с ним "карбамид-4". К ним приехал генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривали начать работу. Но безрузельтатно.





При этом "Белнефтехим" факт забастовки упорно отрицает.



