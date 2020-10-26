+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Кибер-партизаны: Нацбанк не хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили

Проблемы с доступом на сайт Национального банка страны начался днем 26 октября - в первый день объявленной национальной забастовки.

26 октября TUT.BY сообщил, что сайт Национального банка страны недоступен. «БГ» проверила: действительно. По данным портала, проблемы с доступом у пользователей начались примерно в 12.45. Спустя полтора часа возможности зайти на ресурс все еще не было.

Так выглядел сайт НБ РБ в 14.25 26 октября.

В Нацбанке сообщили, что разбираются с причинами неполадок. В 15.08 ресурс уже был доступен.

К слову, в телеграм-канале кибер-партизан в 13.55 был опубликован пост о проблемах с ресурсом.

Напомним, ранее хакеры, называющие себя кибер-партизанами, взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД Беларуси, управления делами президента, белорусских лотерей, Гомельского отделения Торгово-промышленной палаты, атаковали сайт МЧС. Кроме того, они утверждают, что передали блогеру Нexta базы силовиков – часть данных уже обнародована.

В конце сентября кибер-партизаны взломали онлайн-трансляцию госканалов: выпуск вечерних новостей был прерван роликами об избиении и задержании протестующих после президентских выборов в Беларуси.

В начале октября хакеры посоветовали белорусам выгрести всю валюту из обменников, обналичить банковские карты и отозвать депозиты со счетов государственных банков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]