Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании
Сотрудники А1 вышли на акцию возле главного офиса компании в Минске.
Они присоединились к общенациональной забастовке. В пресс-службе компании говорят, что не ограничивают "конституционные права своих сотрудников".
Отмечается, что "наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников".
Источник: euroradio.fm
13:14 26/10/2020
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