Айтишники собрались у ПВТ. Приехали силовики

Собравшиеся растянулась в цепь солидарности на МКАД. Люди продолжают прибывать.





Участники сообщают, что в районе 13 часов к ПВТ приехали силовики. Они применили для разгона спецсредства — люди слышали хлопки. Задержаны минимум три человека.





Но люди снова выходят на МКАД.

Напомним, что ряд ИТ-компаний уже осуществляет релокацию из Беларуси. В связи с этим сегодня протестующие помянули ИТ-отрасль.



