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В "Белнефтехиме" заявили, что на "Гродно Азоте" нет забастовки

"Завод работает, техпроцессы [идут] в штатном режиме", — заявил БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.


По его информации, утром группа из 100 человек пыталась заблокировать вход рабочих на смену, и большинство из них к предприятию не имеют отношения.

При этом Тищенко умолчал насчет задержаний возле проходной "Гродно Азота". 
 И о том, кого же тогда силой загоняли на территорию завода с помощью ОМОНа.

Напомним, что во время первой волны протестов на предприятиях власти также до последнего отрицали, что таковые факты есть. Пока уже Лукашенко не поехал к бастующим рабочим на МЗКТ. Правда, та поездка для него закончилась полным фиаско. 
"Белорусский партизан"
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