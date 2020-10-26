В "Белнефтехиме" заявили, что на "Гродно Азоте" нет забастовки
"Завод работает, техпроцессы [идут] в штатном режиме", — заявил БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
По его информации, утром группа из 100 человек пыталась заблокировать вход рабочих на смену, и большинство из них к предприятию не имеют отношения.
При этом Тищенко умолчал насчет задержаний возле проходной "Гродно Азота".И о том, кого же тогда силой загоняли на территорию завода с помощью ОМОНа.
Напомним, что во время первой волны протестов на предприятиях власти также до последнего отрицали, что таковые факты есть. Пока уже Лукашенко не поехал к бастующим рабочим на МЗКТ. Правда, та поездка для него закончилась полным фиаско.
"Белорусский партизан"
10:40 26/10/2020
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