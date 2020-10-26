Oops! Отделения Белагропромбанка сегодня не работают

Об этом сообщает сайт банка.





«В связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка» – говорится в сообщении банка.





Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.





Что в итоге?

Напомним, на 26 октября в Беларуси назначена забастовка. Основные требования протестующих остаются неизменными с начала августовских протестов: отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и проведение новых выборов президента Беларуси.







