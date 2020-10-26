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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Oops! Отделения Белагропромбанка сегодня не работают

Отделения Белагропромбанка закрыты для физлиц 26 октября с 8.00 до 14.00.

Об этом сообщает сайт банка.

«В связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка» – говорится в сообщении банка.

Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.

Что в итоге?

Напомним, на 26 октября в Беларуси назначена забастовка. Основные требования протестующих остаются неизменными с начала августовских протестов: отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и проведение новых выборов президента Беларуси.
Источник: myfin.by
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