На Беларуськалии официально бастуют 36 человек

"Власти сильно испугались, возле каждой проходной дежурят милицейские бусы", - об этом "Свободе" сообщил член стачкома «Беларуськалия» Александр Курбан.





По его словам, 26 октября к открытой забастовке на предприятии присоединились еще три шахтера, сейчас бастует 36 человек.





"Но настроения еще у многих такие, что нужно присоединяться. Чувствуется большое давление со стороны администрации. Вышел приказ, чтобы дежурили специальные группы и если кто-то задержится в шахте, чтобы сразу его поднимали на поверхность», - добавил Александр Курбан.





Шахтер не исключил, что в конце дня пройдет собрание работников предприятия с обсуждением ситуации и планов о забастовке.