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На Беларуськалии официально бастуют 36 человек

Шахтеров удалось запугать?

"Власти сильно испугались, возле каждой проходной дежурят милицейские бусы", - об этом "Свободе" сообщил член стачкома «Беларуськалия» Александр Курбан. 

По его словам, 26 октября к открытой забастовке на предприятии присоединились еще три шахтера, сейчас бастует 36 человек.

"Но настроения еще у многих такие, что нужно присоединяться. Чувствуется большое давление со стороны администрации. Вышел приказ, чтобы дежурили специальные группы и если кто-то задержится в шахте, чтобы сразу его поднимали на поверхность», - добавил Александр Курбан. 

Шахтер не исключил, что в конце дня пройдет собрание работников предприятия с обсуждением ситуации и планов о забастовке.
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