Романчук о причинах повесить большой амбарный замок на Мингорисполком





Ещё одна причина повесть большой амбарный замок на Мингорисполком. Минские власти демонстрируют явное пренебрежение минчанами. Они защищают свои конституционные права – минские власти молчат. Минчан шельмуют, оскорбляют большие страновые начальники – минские власти безмолвствуют, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Минчане не выбирают себе ни мэра, ни начальника милиции, ни прокурора. У минчан нет своих депутатов, настоящих народных избранников. Есть бутафорский Совет, который лишь штампует решения минских чиновников, которые им спускают из Совмина/Администрации президента.





Минчане, как и жители любого другого города и района Беларуси, живут в условиях паралича местного самоуправления. Ими правят номенклатурно-силовые начальники, назначенные А. Лукашенко. Критерии оценки их работы – не степень удовлетворения разными аспектами жизни минчан, а уровень близости к А. Лукашенко и его радости от этого. Поэтому столичные начальники часто ведут себя, как барины/бароны на чужом хозяйстве. Важны не люди, а галочно-палочные показатели. Лишь бы надёжно сесть на финансовые/ресурсные потоки. Лишь бы обрасти ценными связями и стать своим для большого начальства. Лишь бы контролировать недовольных, наказывать невинных и запугивать нерешительных.





Минск – это гигантская кормушка для тысяч VIP-распорядителей чужого. В 2020г. доходы Минска были запланированы на уровне ~BYN5,3 млрд. при расходах ~BYN5,6 млрд. Из них на поддержку «отраслей хозяйства» - BYN770 млн., отраслей социальной сферы – BYN2,5 млрд. капитальное строительство – BYN1,1 млрд. и на «другие расходы» - BYN1,24 млрд. Представляете такие ресурсы – и без общественного, парламентского и медийного контроля. А ещё активы, недвижимость и финансовые потоки на десятки миллиардов долларов.





Помимо денег чиновники Мингорисполкома играют большую роль в регулировании самых разных сегментов экономики – якобы во имя потребителей. В их руках рубильники и шлагбаумы, полосатые палки и грубые дубины. Они распоряжаются огромными коммерческими площадями, имуществом и активами. Кого хотят, того милуют, кого решат, того казнят.





В любимчиках минских властей ходят богатые, властные и сильные связями. Остальным – как повезёт. Чаще всего не везёт самозанятым, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу. Они то киоски не такие поставят. Мол, портят они вид европейской столицы. То торгуют не там и не тем. То рассчитываются не так, то неравные условия для больших/богатых создают. В общем, путаются перед ногами у «паханов» столицы и их коммерческих партнёров. У них свой бизнес, под административно-правовым крылом, а ИП – это для них чуть ли не самоуправство, почти как кусок у них изо рта вырывают. При этом десятки контролирующих организаций сквозь пальцы смотрят на вопиющие нарушения правил торговли в Белкоопсоюзе. Есть номенклатурные любимчики среди крупных сетевиков. Власти не принимают решений по ликвидации почвы для возникновения и процветания коррупционных схем, о которых периодически говорит сам глава Вертикали.





Когда-то в Минске было много киосков, но минские власти решили их уничтожить. Потом их место заполонили «Табакерки». Один большой хозяин с большими номенклатурно-связями связями оказался милее руководителям Минска, чем десятки тысяч ИП. Не потому, что он завоевал сердца и кошельки минчан качеством, ассортиментом и доступностью товаров. А потому, что он в обойме «тузов» из Вертикали власти.





Сегодня Мингорисполком объявил войну овощным/фруктовым лоткам. Прошедший горнило номенклатурных коридоров, закалённый в бюрократических тёрках и прилично отдалённый от нужд минчан Юрий Трущенко видит себя над Минском и его жителями. Он открыто, жёстко выступил против легальной, законной, удобной для минчан, приносящей доход бюджету торговли фруктами/овощами через уличные лотки.









Чем овощные/фруктовые лотки не угодили Ю. Трущенко и руководству города? Почему он лично и Мингорисполком отказывают в продлении договора аренды честным, добросовестным, создающих удобство и комфорт предпринимателям, которые арендуют открытые площадки под лотки и павильоны для продажи овощей/фруктов? Почему отказываются заключать долгосрочные/бессрочные договора, чтобы предприниматели могли обустроить торговые площадки и создать ещё больший комфорт, уют и удобства для потребителей?





Может, у них есть толстая папка жалоб минчан на плохое качество товаров, хамство продавцов, грязь и нарушение правил гигиены? Нет.





Может, собственники лотков не платят налоги и другие обязательные платежи? Нет, всё с этим в порядке.





Может, резко выросла задолженность по арендным платежам? Никак нет.





Может, беспристрастные аудиторы нашли серьёзные, грозящие жизни и здоровью нарушения в работе овощных/фруктовых лотков? И здесь «нет».





Может, Мингорисполком предоставил предпринимателям расчёты и оценки выгод городского бюджета от отказа им в аренде площадок для торговли овощами/фруктами? Нет.





Может, как того требует закон, Мингорисполком, оценил регуляторное воздействие своего предложения по ликвидации овощных/фруктовых открытых площадок на потребителей, бюджет, состояние конкуренции? Нет таких данных.





Может, Мингорисполком, предоставил своё толкование Конституции относительно равных условий хозяйствования для всех субъектов, независимо от размера, свою интерпретацию Директивы № 4 и Декрета № 7, которые особо подчёркивали важность поддержки малого предпринимательства? Никак нет. Мингорисполкому эти документы – не указ. Строго следуя их букве, чиновники явно не смогут монетизировать свой статус шлагбаумов, рубильников и архитекторов финансовых/товарных потоков.





Перед нами убедительный пример регуляторного бандитизма, правового нигилизма и социального мародёрства против потребителей, а также обыкновенных предпринимателей, самозанятых, малого бизнеса – в пользу больших, сетевых структур.





Мингорисполком, как группа назначенных, согласованных VIP-начальниками страны бюрократов, действуют по законам бюрократии, а не народовластия. Они служат, в первую очередь тем, у кого можно поживиться материальными и нематериальными ресурсами/бонусами. Они подчиняются тем, от кого зависит их продвижение по служебной лестнице, к кормушкам ещё большего масштаба.





Суммируем. Первое. Мингорисполком намерен уничтожить легальный, платящий налоги, арендные платежи, нужный минчанам бизнес. Если было бы иначе многие ИП и малые компании не работали в этом сегменте рынка более 20 лет. Это означает, что Юрий Трущенко сотоварищи намерены разрушить рабочие места и источники финансирования местного бюджета





Второе. Мингорисполком, десятки контрольных органов игнорируют реальную проблему – резкий рост нелегальной торговли овощами/фруктами. На одну законную, легальную площадку/лоток, где все работают со всеми необходимыми документами, приходится 5 – 10 нелегалов, которые торгуют с машин, ящиков или газет. Они не платят налоги, не получают разрешения от санстанции, нарушают всё и вся. И что городские власти? Ответ легко найти в откровениях этих продавцов в разговорах с легальными предпринимателями: «Что вы паритесь с этими документами, арендами, налогами? Дал, кому надо – и торгуй». Значит, Мингорисполком толкает уличную торговлю в тень, стимулирует коррупцию, снижает уровень защиты потребителей.





Третье. Мингорисполком разрушает сложившиеся на протяжении десятилетий добровольные, взаимовыгодные связи между предпринимателями и потребителями. Одни на свои деньги, за счёт своего честного труда создали свои семейные (преимущественно) бизнесы, другие – потребители – каждый день оценивают их качество. И тут Юрий Трущенко сотоварищи навязывает производителям и потребителям свой схематоз.





Четвёртое. Мингорисполком создаёт благодатную почву для проявления монополистических, дискриминационных практик со стороны крупных торговых сетей. Среди них доминируют совсем не беларусы. Они, зарабатывая большие деньги, потом готовятся к захвату белорусской собственности. Сам глава Вертикали признался, что вокруг крупных госпредприятий полно разного рода ворюг, желающих за бесценок приватизировать их. Сербские, арабские, китайские, кипрские, монакские, оманские, венесуэльские, офшорные – вот откуда появляются такие типы. Поведение Мингорисполкома унижает минчан, потому что ключи от нашей столицы через номенклатурно-силовые схемы де-факто передаются в руки иностранцам.





Пятое. Мингорисполком беспечно, безответственно подменяет реальную, нужную людям повестку дня своими делишками/коврижками/схемами. Минчанам остро нужны современные, качественные школы, а Мингорисполком уничтожает легальных продавцов овощей/фруктов. Минчанам нужны комфортные, удобные дороги и инфраструктура, а Мингорисполком изгоняет минчан в четвертом поколении из их домов, чтобы застраивать его бетонными коробками и заселять сотнями тысяч новых жителей – за счёт опустошения регионов. Минчанам нужна справедливая, честная, выборная местная власть, которая защищает их достоинство, жизнь и благополучие, которая гарантирует права человека и безопасность на улицах.





Мингорисполком преступно, аморально, трусливо молчит, когда сотни тысяч минчан уже почти три месяца требуют правды, права и справедливости. Мингорисполком пальцем не пошевелил, чтобы поддержать тех минчан, которые были жестоко избиты, изнасилованы и даже убиты. Мингорисполком не обращает внимания на то, что тюрьма «Окрестино», место пыток, зверств и средневекового унижения людей, находится на территории Минска. Юрию Трущенко сотоварищи выгоднее, удобнее бороться с продавцами овощей/фруктов, чем защищать минчан от нарушителей Конституции и десяти заповедей любой религии.