На "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе
Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы не выполнены. Следующим шагом протестующих, по задумке, должна стать забастовка.
Инсталляция в минской Грушевке, TUT.by
Новости о том, что рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену.
К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает "Свобода". Азотовцев начали задерживать.
Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.
Также около ста человек собрались на проходной крупного гродненского предприятия
"Химволокно". Среди них около 20 - поддержка. Приехали автозаки, около 10 человек задержаны.
На МЗКТ в Минске рабочие пошли маршем по цехам в призывом "Далучайся!"
На МТЗ некоторые рабочие также вышли из цехов и аплодируют.
"Белорусский партизан"
07:57 26/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение