Новости о том, что рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену.





К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает "Свобода" . Азотовцев начали задерживать.









Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.





Также около ста человек собрались на проходной крупного гродненского предприятия





"Химволокно". Среди них около 20 - поддержка. Приехали автозаки, около 10 человек задержаны.

На МЗКТ в Минске рабочие пошли маршем по цехам в призывом "Далучайся!"





На МТЗ некоторые рабочие также вышли из цехов и аплодируют.



