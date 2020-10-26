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На "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе

Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы не выполнены. Следующим шагом протестующих, по задумке, должна стать забастовка.

На "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе
Инсталляция в минской Грушевке, TUT.by
Новости о том, что  рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену. 

К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает "Свобода". Азотовцев начали задерживать.


Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.

Также около ста человек собрались на проходной крупного гродненского предприятия 

"Химволокно". Среди них около 20 - поддержка. Приехали автозаки, около 10 человек задержаны. 

На МЗКТ в Минске рабочие пошли маршем по цехам в призывом "Далучайся!"

На МТЗ некоторые рабочие также вышли из цехов и аплодируют. 

 
Как сообщают Telegram-каналы, некоторые работники Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова начали забастовку еще в 00:10. Они оставались в цеху, но не приступили к работе и просто обсуждали ситуацию.
"Белорусский партизан"
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