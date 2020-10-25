В Белстате рассказали, какой была средняя зарплата в сентябре

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Национальном статистическом комитете республики





По данным Белстата, в августе текущего года этот показатель был немного выше: 1 276,4 рубля.





Лидером среди городов по уровню средней зарплаты в августе был Минск. Номинальная начисленная зарплата жителей столицы составила 1 766,2 рубля



