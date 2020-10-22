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Эх, яблочко! В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний

В сентябре несколько компаний, недовольных политикой Apple и App Store, включая геймдев-студию Epic Games и музыкальный сервис Spotify, основали «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness).

Как сообщает Washington Post, желание примкнуть к объединению уже выразило несколько сотен компаний.

 В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний
Группа из 13 учредителей проекта к данному моменту расширилась до 40 участников, а количество заявок на вступление перевалило за 400 штук. Интерес к проекту превзошёл все ожидания, рассказала WP представительница коалиции. По мере присоединения новых компаний становится очевидно, как много разработчиков оставались неуслышанными, добавила она.


Ранее компании решили скоординировать усилия для борьбы с Apple и её политикой в отношении конкурентов, занимающихся созданием приложений. Их цель — добиться равных условий для разработчиков и свободы выбора — для пользователей по всему миру. Члены коалиции заявили, что приветствуют компании любого размера и из любой отрасли, которые солидарны с ними, пишет dev.by

Создание коалиции поддержала Microsoft. Также с публичной критикой Apple выступала Facebook.
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