Как сообщает Washington Post, желание примкнуть к объединению уже выразило несколько сотен компаний.





В коалицию разработчиков против Apple подалось более 400 компаний

Группа из 13 учредителей проекта к данному моменту расширилась до 40 участников, а количество заявок на вступление перевалило за 400 штук. Интерес к проекту превзошёл все ожидания, рассказала WP представительница коалиции. По мере присоединения новых компаний становится очевидно, как много разработчиков оставались неуслышанными, добавила она.









Ранее компании решили скоординировать усилия для борьбы с Apple и её политикой в отношении конкурентов, занимающихся созданием приложений. Их цель — добиться равных условий для разработчиков и свободы выбора — для пользователей по всему миру. Члены коалиции заявили, что приветствуют компании любого размера и из любой отрасли, которые солидарны с ними, пишет dev.by





Создание коалиции поддержала Microsoft. Также с публичной критикой Apple выступала Facebook.



